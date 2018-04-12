Rasim Cinisli, TYB Erzurum Şubesi’nin konuğu oldu

Erzurum eski Milletvekili Rasim Cinisli, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi’nin konuğu oldu.

TYB Erzurum Şubesine konuk olan Cinisli, Erzurum’a vefa borcu olduğunu, bu borcu bir nebze de olsa ödeyebilmek için “Bir Devrin Hafızası” kitabını kaleme aldığını belirtti.

Erzurum’da bulunmaktan, TYB Erzurum Şubesi’nde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Cinisli, Türkiye Yazarlar Birliği’ne “Bir Devrin Hafızası” kitabına verdikleri ödülden dolayı teşekkür etti. Dünya görüşünün okul yıllarında başladığını dile getirerek Cinisli, “2 dönem milletvekilliğini yaptığım Demokrat Parti, Türkiye’ye demokrasiyi benimsetmiştir. Ekonomik anlamda büyük yatırımların yapıldığı ve meyvelerinin alındığı bu dönemde Türkiye önemli eşikler atlamış, ciddi mesafeler kat etmiştir ama ülkemizin gelişmesini istemeyen mihraklar bunların önüne geçmek için 27 Mayıs Darbesi’ni gerçekleştirdi.’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin demokrasi tecrübesini uzun yıllar muhafaza etmesi gerektiğini vurgulayan Cinisli, “Ali Fuat Başgil, Mümtaz Turhan ve Nurettin Topçu gibi âlimlerin dizinin dibinde oturup ilim ve terbiye öğrendim. Bugünkü ortamda gençlerin tekrardan ilim ve terbiye düsturuna dönmesi gerekiyor.” dedi.

Konuşmasının sonunda gençlere tavsiyelerde bulunan Rasim Cinisli, “Genç insan, gelecek demektir. Bir milletin en önemli varlığı gençliktir. Bu nedenle herkesin gözü gençlerin üzerindedir. Ailenizin ve ülkenizin isteklerine cevap verebilmek için donanımlı olmanız gerekmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşma sonrası TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli, Rasim Cinisli’nin ilkelerinden taviz vermemesiyle ve son derece dürüst kişiliğiyle politika sahnesinde saygın bir yeri olduğunu belirterek “Yakın tarihimizde bizzat tanıklık ettiği önemli olayları, unutulan veya unutturulmak istenen gerçekleri içeren "Bir Devrin Hafızası"nı ülkemizin tarih arşivine bir kitap değerinde sunmuştur. Bu vesileyle kıymetli büyüğümüz, Rasim Cinisli’ye derneğimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.