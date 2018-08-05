Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

SuperHaber'in haberine göre gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, kendisi gibi gazeteci olan eşi Nagehan Alçı’yla beraber Smyrna isimli yat ile Cennet Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI ÇOĞUNLUKLA TEKNENİN İÇİNDE

Ünlü çift, ikiz kızları ile tatilin keyfini çıkarırken, Rasim Ozan Kütahyalı'nın zamanının çoğunu teknenin içerisinde geçirmesi dikkat çekti.

Nagehan Alçı ise bir yandan çocukları ile ilgilenirken, diğer yandan jet ski ile Bodrum'un doğal güzelliklerinin keyfini çıkardı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV canlı yayınında söylediği 'kusturmalı Boşnak s...' sözleri nedeniyle büyük tepki görmüş, kanal yönetimi tarafından işine son verilmişti. O günden bu yana ekrandan uzak olan Kütahyalı, uzun sürenin ardından ilk kez ortaya çıktı.



