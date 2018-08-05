HABER

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

Ünlü gazeteci çift Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, Bodrum Cennet Koyu’nda çocukları ile birlikte tatil yapıyor. Kütahyalı, Beyaz TV canlı yayınında söylediği ve büyük tepki çeken 'kusturmalı Boşnak s...' sözlerinin ardından ilk kez ortaya çıktı.

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

SuperHaber'in haberine göre gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, kendisi gibi gazeteci olan eşi Nagehan Alçı’yla beraber Smyrna isimli yat ile Cennet Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI ÇOĞUNLUKLA TEKNENİN İÇİNDE

Ünlü çift, ikiz kızları ile tatilin keyfini çıkarırken, Rasim Ozan Kütahyalı'nın zamanının çoğunu teknenin içerisinde geçirmesi dikkat çekti.

Nagehan Alçı ise bir yandan çocukları ile ilgilenirken, diğer yandan jet ski ile Bodrum'un doğal güzelliklerinin keyfini çıkardı.

NAGRHAN

ROK1

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV canlı yayınında söylediği 'kusturmalı Boşnak s...' sözleri nedeniyle büyük tepki görmüş, kanal yönetimi tarafından işine son verilmişti. O günden bu yana ekrandan uzak olan Kütahyalı, uzun sürenin ardından ilk kez ortaya çıktı.


PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Sendika ve STK'lardan Büyük Postane önünde 'Dilek Dayar' protestosuSendika ve STK'lardan Büyük Postane önünde 'Dilek Dayar' protestosu
Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varAdana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Tatil Kusturmalı Boşnak Bodrum Cennet Koyu

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.