Raşit Altun’un sergisi ilgi görüyor

Ressam Raşit Altun’un Sanko Sanat Galerisi’nde açtığı ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan 5’inci kişisel resim sergisi, 9 Mart’a kadar gezilebilecek.

Eskişehir’deki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdüren Altun, çok sayıda grup sergisine katıldığını ve eserlerinin resmi ve özel koleksiyonlarda bulunduğunu söyledi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümünden 2001 yılında mezun olduğunu ve öğretmenliğe başladığını anlatan Altun, “Görsel sanatlar öğretmeniyim. Şimdiye kadar 100’ün üzerinde karma sergiye katıldım. 5’inci kişisel sergimi Sanko’da açtım” dedi.

Sanat çevrelerinde Gaziantep denilince Sanko Sanat Galerisi’nin anımsandığını ifade eden Altun, nüfus anlamında Eskişehir’in Gaziantep’ten küçük, ancak atölye ve sanat alanında daha yoğun bir kent olduğuna dikkat çekti.

Resim yapmayı insanın kendi varlığını devam ettirmek olarak tanımlayan Altun, “Resim yapmak hayatımın bütünüdür. Benim için nefes almak, su içmek gibi bir şey. Tuval üzerine akrilik boya tekniği kullanarak resimlerimi yapıyorum” diye konuştu.

“Resimler binlerce yıldır bizi biz yapandır. Farklılıklarımızı değil, ortak paydamız ‘insanlığımızı’ ifşa ediyorlar” diyen Altun, resimlerin, “nereden geliyoruz” sorusuna yanıt aradıklarını kaydetti.

Renklerin mutluluğu ve insanlığın yüzbinlerce yıllık tarihini özetlediğini vurgulayan Altun, Sanko Sanat Galerisi’nde Türkiye’de resim sanatının büyük ustaları hocalarının da sergi açtıklarını anımsatarak, “Resim denildiğinde akla ilk gelen hocalarımın sergi açtığı galeride sergi açmak benim için onur” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Altun’un 25 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisi’nde, 9 Mart’a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Raşit Altun

İzmir 1980 doğumlu olan sanatçı, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümünden mezun oldu.

Beş kişisel sergisinin yanı sıra, 2012 ABD Miami Art Expo, 2015 yılında Fransa Paris Louvre SNBA Carrousel Salonu Türk Delegasyonu Salon Sergisi ve aynı yıl Polonya’da Torun Museum Okregowe’de Ala Turque sergisi ve çok sayıda sergide yer alan sanatçı, ulusal ve uluslararası sempozyumlara katıldı.

Yunus Emre Resim Yarışması, TJK Anıt Heykel Yarışması, Turgut Pura Vakfı Heykel Yarışması, 2012 yılında Eskişehir Sanat Derneği Resim Ödülünün de olduğu toplam on ödülü olan ve eserleri resmi ve özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, Eskişehir’de kişisel atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.