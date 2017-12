Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte El Clasico maçını şifresiz veren kanallar...

SANTIAGO BERNABEU STADI

EL CLASİCO'DA RONALDO - MESSİ REKABETİNDE KİM ÖNDE?

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

Real Madrid - Barcelona maçı futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken aynı zamanda El Clasico'nun yayınlanacağı kanallar da Google'da araştırılıyor. Türkiye'de futbolseverlerin BeIN Sports 2 kanalından canlı olarak izleyebileceği Real Madrid - Barcelona maçını dünya üzerinde birçok kanal naklen yayınlayacak. İşte bu kanallardan bazıları...

İdman TV, Stöð 2 Sport, SONY TEN 1 HD, Radio Barca, Sky Go, Sky Sports Football, One Sport, Fox Sports HD, SportsMax 2, SuperSport, ESPN, DAZN ve diğer birçok kanal...