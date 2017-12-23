Real Madrid - Barcelona maçı heyecanla bekleniyor. La Liga'da kozlarını paylaşacak iki dev takımın maçı, El Clasico öncesinde gözler Santiago Bernabeu'da. Real Madrid - Barcelona maçı öncesi iki takım arasında 11 puan fark var. Real Madrid, geçen seneki performansından hayli uzak. Barcelona ise La Liga'da şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi ve en yakın rakibi ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Peki futbolseverlerin merak ettiği Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte El Clasico maçını şifresiz veren kanallar...

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta merak ediliyor. Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak. Hakem Sanchez Martinez tarafından yönetilecek Real Madrid - Barcelona maçını BeIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD - BARCELONA MÜCADELESİNDE SON DURUM

Bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden Barcelona, karşılaşmada galibiyet elde etmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda şimdiden avantaj yakalayacak. Zinadine Zidane yönetimindeki Real Madrid'in takım değeri 767 milyon 800 bin Euro iken Ernesto Valverde'nin yönettiği Barcelona için biçilen rakam 726 milyon 250 Euro...