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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte El Clasico maçını şifresiz veren kanallar...

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 08:21 | Son Güncelleme 18 saat önce

Real Madrid - Barcelona maçı, nam-ı diğer El Clasico için nefesler tutuldu. Dünya devi iki İspanyol takım, müthiş kadroları ile futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği Real Madrid - Barcelona maçı için geri sayım başladı. Dünyanın gözünü diktiği, 100'den fazl ülkede canlı yayınlanacak El Clasico saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte El Clasico maçını şifresiz veren kanallar...

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte El Clasico maçını şifresiz veren kanallar...

Real Madrid - Barcelona maçı heyecanla bekleniyor. La Liga'da kozlarını paylaşacak iki dev takımın maçı, El Clasico öncesinde gözler Santiago Bernabeu'da. Real Madrid - Barcelona maçı öncesi iki takım arasında 11 puan fark var. Real Madrid, geçen seneki performansından hayli uzak. Barcelona ise La Liga'da şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi ve en yakın rakibi ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Peki futbolseverlerin merak ettiği Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte El Clasico maçını şifresiz veren kanallar...

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta merak ediliyor. Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak. Hakem Sanchez Martinez tarafından yönetilecek Real Madrid - Barcelona maçını BeIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD - BARCELONA MÜCADELESİNDE SON DURUM

Bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden Barcelona, karşılaşmada galibiyet elde etmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda şimdiden avantaj yakalayacak. Zinadine Zidane yönetimindeki Real Madrid'in takım değeri 767 milyon 800 bin Euro iken Ernesto Valverde'nin yönettiği Barcelona için biçilen rakam 726 milyon 250 Euro...

İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve bir maç eksiğiyle 31 puanla 4'üncü sırada yer alan Real Madrid, seyirci desteği avantajını da kullanarak Katalan temsilcisi ile arasındaki puan farkını 8'e indirmeye çalışacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.

İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi Barcelona, rakibinin önüne geçiyor. 269 karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 111, Real Madrid'in ise 99 galibiyeti bulunuyor.

REAL MADRİD - BARCELONA ARASINDA OYNANAN SON MAÇLAR

25.10.2014 Real Madrid 3 - 1 Barcelona
22.03.2015 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
21.11.2015 Real Madrid 0 - 4 Barcelona
02.04.2016 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
03.12.2016 Barcelona 1 - 1 Real Madrid
23.04.2017 Real Madrid 2 - 3 Barcelona
13.08.2017 Barcelona 1 - 3 Real Madrid
16.08.2017 Real Madrid 2 - 0 Barcelona

SANTIAGO BERNABEU STADI

EL CLASİCO'DA RONALDO - MESSİ REKABETİNDE KİM ÖNDE?

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

Real Madrid - Barcelona maçı futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken aynı zamanda El Clasico'nun yayınlanacağı kanallar da Google'da araştırılıyor. Türkiye'de futbolseverlerin BeIN Sports 2 kanalından canlı olarak izleyebileceği Real Madrid - Barcelona maçını dünya üzerinde birçok kanal naklen yayınlayacak. İşte bu kanallardan bazıları...

İdman TV, Stöð 2 Sport, SONY TEN 1 HD, Radio Barca, Sky Go, Sky Sports Football, One Sport, Fox Sports HD, SportsMax 2, SuperSport, ESPN, DAZN, LAOLA1.tv International, Tigo Sports, Sport+ HD, Canal+ Sport 1, LeTV Sports China, PPTV Sport China, QQ Sports Live, SKY Planeta Fútbol, Sky HD, TDN, Sportklub 1 Croatia, Silk Sport HD 1, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 2, WOWOW, DAZN Japan, SportsNavi Live, SKY Planeta Fútbol, Blue To Go Video Everywhere, Skynet Myanmar, Ziggo Sport Select, Viaplay Norway, Viasat Ultra HD, Eleven Sports 1 Poland, Sport TV2, Sport TV 4K UHD, Digi Sport 3, Talksport 2 Radio UK, SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV UK, Sky Sports Mix, Sky Sports Football, K +1,

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