HABER

Real Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 02:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Çeyrek final rövanşında sahasında Leganes'e 2-1 yenilen Real Madrid, Kral Kupası'na veda etti - Real Madrid Teknik Direktörü Zidane: - "Sorumlusu benim. Benim için bir net bir başarısızlık"

Real Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

MADRİD (AA) - Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında Leganes'e 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Başkent temsilcisi, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-0 yendiği Leganes'i rövanş mücadelesinde konuk etti. Maçın 32. dakikasında Javier Eraso, bulduğu golle Leganes'i 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı Leganes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Real Madrid, 47. dakikada Karim Benzema ile beraberliği yakaladı ancak Gabriel Appelt Pires 55. dakikada skoru Leganes lehine 2-1 yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Madrid ekibi, İspanya Kral Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Leganes ise yarı finale çıkan taraf oldu.

Geçen sezon da kupadan Celta Vigo'nun elediği Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona'nın 19 puan gerisinde bulunuyor. Bu sezon aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane üzerindeki baskı artıyor.

Maç sonrası konuşan Zidane, istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, "Sorumlusu benim. Benim için bir net bir başarısızlık." dedi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Atiker Konyaspor'dan Demba Ba atağı

Atiker Konyaspor'dan Demba Ba atağı

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

Yakup dede gönüllü oldu: Beni askere alın

Yakup dede gönüllü oldu: Beni askere alın

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji uzmanları uyardı

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji uzmanları uyardı

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.