"Recep İvedik 6" Karacabey Longozu'nda çekilecek

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 6" filmini, Karacabey Longozu'nda çekeceklerini söyledi.

Şahan Gökbakar, yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile Karacabey ilçesini ziyaret etti. İlçe Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Gökbakar, "Recep İvedik 6" filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Serinin son filmini Karacabey'de çekmeye karar verdiklerini söyleyen Gökbakar, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, elinden gelen desteğini verdiğini ifade etti.

Projelerinin Türk halkı tarafından son derece sevilen, beğenilen ve rekorlar kıran filmler olduğunu aktaran Gökbakar, şöyle konuştu:

"Bu film serisinin 6'ncısını konusu itibarıyla zengin bir ormanlık alan olması gereken bir yerde çekecektik. Bunun için mekan aramaya başladığımızda, İstanbul'un ve Bursa'nın yanı başında bu kadar güzel bir ormanlık alanın, dünyada nadir olan ve Türkiye'de dört tane olan bu longoz ormanlarının en büyüklerinden olan Karacabey'de filmi çekmeye karar verdik. Türkiye için burası önemli bir yer. Filmden sonra buranın değerine bizim de katkımız olursa çok seviniriz."