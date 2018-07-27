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"Recep İvedik 6" Karacabey Longozu'nda çekilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar: - "Bu film serisinin 6'ncısını konusu itibarıyla zengin bir ormanlık alan olması gereken bir yerde çekecektik. Bunun için mekan aramaya başladığımızda, İstanbul'un ve Bursa'nın yanı başında bu kadar güzel bir ormanlık alanın, dünyada nadir olan ve Türkiye'de dört tane olan bu longoz ormanlarının en büyüklerinden olan Karacabey'de filmi çekmeye karar verdik"

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 6" filmini, Karacabey Longozu'nda çekeceklerini söyledi.

Şahan Gökbakar, yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile Karacabey ilçesini ziyaret etti. İlçe Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Gökbakar, "Recep İvedik 6" filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Serinin son filmini Karacabey'de çekmeye karar verdiklerini söyleyen Gökbakar, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, elinden gelen desteğini verdiğini ifade etti.

Projelerinin Türk halkı tarafından son derece sevilen, beğenilen ve rekorlar kıran filmler olduğunu aktaran Gökbakar, şöyle konuştu:

"Bu film serisinin 6'ncısını konusu itibarıyla zengin bir ormanlık alan olması gereken bir yerde çekecektik. Bunun için mekan aramaya başladığımızda, İstanbul'un ve Bursa'nın yanı başında bu kadar güzel bir ormanlık alanın, dünyada nadir olan ve Türkiye'de dört tane olan bu longoz ormanlarının en büyüklerinden olan Karacabey'de filmi çekmeye karar verdik. Türkiye için burası önemli bir yer. Filmden sonra buranın değerine bizim de katkımız olursa çok seviniriz."

- "Film, Karacabey'in tanıtımı açısından önemli bir unsur olacak"

Filmin Karacabey'de çekilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ilçenin önemli değerlerinin bulunduğunu ifade etti.

Bunlardan birinin de içerisinde 300 çeşit kuş türünü barındıran ve endemik bitkilerin yer aldığı Longoz Ormanları olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'yı burada çekecek. Ekibiyle beraber Karacabey'in misafiri olacak. Bütün Karacabeyliler adına, 'Güzel ilçemize hoş geldiniz' diyorum. Karacabey şu ana kadar tarım ve hayvancılıkla anılan bir ilçeydi. Biz, çok daha farklı özelliklerinin ve güzelliklerinin olduğunu vurguluyorduk. Turizm yönü hiç bilinmeyen bir noktaydı. Bu anlamda Şahan Gökbakar'ın yeni çekeceği filmde, Karacabey'in tanıtımı açısından önemli bir unsur olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Karacabey recep ivedik

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