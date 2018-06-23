Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunların ayarlarını bozdu. Türkiye'de de muhalefetin ayarları bozuldu, terör örgütlerinin ayarları bozuldu." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, yarınki seçimlerin tarihi bir seçim, büyük bir milat, büyük bir değişim günü olduğunu söyledi.

İstikrarın, güçlü iktidarın kalıcı olduğunu aktaran Bozdağ, hızlı karar alma ve hızlı uygulamanın esas olduğu, milletinin sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşturulduğu yeni bir döneme girileceğini ifade etti.

Yarın milletin sandıkta konuşacağına değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Siz konuşacaksınız. Kararınızı bütün dünya merakla bekliyor. Sadece CHP, AK Parti, diğer partiler değil, emin olun bir dünyanın gözü yarın Şefaatli'nin sandıklarından çıkacak sonuçta. Amerika onu bekliyor, emin olun Berlin, Paris, Tel Aviv, dünyanın dört bir yanı onu bekliyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunların ayarlarını bozdu. Türkiye'de de muhalefetin ayarları bozuldu, terör örgütlerinin ayarları bozuldu. Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin istiyor. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturacaklar. 'Hayır, yaparsanız ordumla girerim' diyor. Onlar 'Biz yaparız' diyor. Cumhurbaşkanımız da Türk ordusunu Suriye'ye sokuyor. Teröristlere o bölgeyi dar ediyor, siyasi planların tamamını çöpe atıyor. Niye istesinler Erdoğan'ı, istemiyorlar."