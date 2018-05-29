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Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 22:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 565. yılı için gerçekleştirilen kutlama programında konuşma yaptı. Erdoğan "Çamlıca Camii'ni inşallah Kadir Gecesi'ne yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan,İstanbul’un Fethi Özel Programı’na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici ise birileri için de o kadar üzüntü vericidir. 15 Temmuz gecesi, tankları alkışlayanları unutmadık. Bayrağımızı görmeye tahammül edemeyenleri, pasaportundan utananları unutmadık. Türkiye'de terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar saldıranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir. İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık

"HALA HAZMEDEMEYENLER"

Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz. Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir.

Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize yaşattığı bunca acıya rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler, bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir. Biz 16 yıldır işte bunlarla mücadele ederek ülkemizi demokraside ve ekonomide büyüttük."

Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de inşallah Osmanlı'da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi, Amerika'daki Central Park'ın 3 katıdır, fazlası var, azı yok. Hyde Park'ın 8-9 katı. Öyle bir millet bahçesine inşallah İstanbul'umuz sahip olacak.

ÇAMLICA CAMİİ

Çamlıca Camisi'ni inşallah Kadir Gecesi'ne yetiştirmeye çalışıyoruz.

''BUNLAR 3. HAVALİMANI'NI DA YAPTIRMAZDI''

Ben dokundurtmam diyor. Buna sorarsan bunlar 3. havalimanını da yaptırmazdı. Anlamazsın ki kaynak çeşitlendirmesi nedir anlamazsın. Bizim yaptığımız büyük dev yatırımların hepsi böyle. Tavsiyede bulunayım seçimden sonra sana özel bunun ücretsiz dersini verebiliriz. Arada bir Yalova'ya gidiyorsundadur. Osmangazi Köprüsü'nü kullanıyorsundur.

Bunlar rahat yolculuk yap diye. Bunlar bizim paramızla yapılmadı. Ortaklaşa yapıldı belli bir süre kullanıp Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakacaklar. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
oy için dini kullanıyorlar
Bana müjde vereceksen emeklilik HAKKIMI ver kul hakkıyla o camiye gitme EYT
dİni kullanmakda dünyada üstünüze Yok beyni kirada insan çok ülkede güt bakalım
haramzadelermi dedin tamam
okumadım istifamı edecekmiş?
İSTİHDAM İŞYERİ ÜRETİM FABRİKA AÇILIŞI İSTİYORUZ...PARK, DUBLE YOL, TÜNEL,OTOPARK BİNA, AVM, BETON YIĞINLARI AÇILIŞLARINDAN BIKTIK SIKILDIK TAMAM
Sanırım çoğunluk olarak halk gözünü açmayı başardı artık akp nin atıp tutmalarini yalanlarını gördü.zaten 50+1 le kendi sonunuda hazırladı halk artık demokrasi istiyor bu Seçim demokrasi seçimi olacak.korku ve diktatörlük ün sonu geldi akp de feto dan yargılanacak.
İstismar etmediğiniz bir kadir gecesi kalmıştı, o da tamam.
ne kadar kar etti acaba cb camiden
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