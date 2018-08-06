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Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın hocam dediği Ömer Öztürk, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’na ilişkin "Birisi gördü zuhuratta Azrail geldi efendi hazretlerine, çok sene oldu 15 sene. Efendim alacak (Canını almayı kastediyor). Efendi hazretleri böyle yaptı; ‘Ben şimdi gelmek istemiyorum." sözlerine sert çıkarak, “Hiçbir Peygambere sorulmayan senin şeyhin kim de ona sorulacak. Böyle bir şey yok İslam’da” dedi.

Ömer Öztürk isim vermeden, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’na ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle çok sert eleştirdi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı bir konuşmada Mahmut Ustaosmanoğlu’nun çok ağır hastalık geçirdiğini ancak sağlığının iyi olduğunu ifade ederek şöyle demişti:

"BEN ŞİMDİ GELMEK İSTEMİYORUM"

“Birisi gördü zuhuratta Azrail geldi efendi hazretlerine, çok sene oldu 15 sene. Efendim alacak(Canını almayı kastediyor). Efendi hazretleri böyle yaptı; ‘Ben şimdi gelmek istemiyorum.’ Olur mu bu, olur. Çünkü hadiste diyor ki; her peygambere ne verildi, muayyenlik verildi. Ne demek ister gel, ister kal. Velilere de böyle denildi bütün evliyanın ittifakı var.”

"SENİN ŞEYHİN KİM DE ONA SORULACAK"

Ömer Öztürk, “Bir tarikatın en ileri gelen adamlarından birisi. ‘Azrail geldi’ diyor bizim şeyhimize, ‘git git benim işim var bu dünyada dedi’ diyor. ’15 sene oldu hala üstadımız hayatta’ diyor” ifadeleriyle Cübbeli Ahmet’e gönderme yaptı. Azrail’in yalnızca İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e “canını alabilir miyim” diye sorduğunu söyleyen Ömer Öztürk, Cübbeli’ye sert çıkarak, “Hiçbir Peygambere sorulmayan senin şeyhin kim de ona sorulacak. Böyle bir şey yok İslam’da” dedi.

Ömer Öztürk’ün konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

“Bir tarikatın en ileri gelen adamlarından birisi. ‘Azrail geldi’ diyor bizim şeyhimize, ‘git git benim işim var bu dünyada dedi’ diyor. ’15 sene oldu hala üstadımız hayatta’ diyor. Allah kitabında buyuruyor ki o melekler ancak benim emrimle iş görürler diyor. Ve bana hiçbir şekilde asi olmazlar diyor. S.A.V efendimizin son hastalığı 17 gün sürdü. 17 günün sonunda Cebrail geldi dedi ki; Ya Resulallah Cenab-ı Hakkın sana selamı var. Melek-ül-mevt (Azrail) geldi dışarıda bekliyor. İzniniz olursa emri hakkı yapacak. Orada Cebrail’in söylediği söz; ‘Ya Resulallah Adem’den beri, bugün sana gelinceye kadar Allah bu suali kimseye sordurmadı’ diyor. Yani Azrail hiç kimseye vazifeyi ifa edebilirim diye sormadı. Bir tek sana soruyor. Yahu hiçbir Peygambere sorulmayan senin şeyhin kim de ona sorulacak. Böyle bir şey yok İslam’da.”

ÖMER ÖZTÜRK KİMDİR?

Türkiye’deki birçok cemaate ve tarikata çok sert eleştiriler yönelten Ömer Öztürk’ün sözleri ise dikkat çekinmeye devam ediyor. Nakşibendi Cemaati’nin önde gelen isimlerinden olan, Fatih Gençlik Vakfı kurucusu, Milli Türk Talebe Birliği’nin de başkanlığını yapmış Ömer Öztürk, bu kez ortaya çıkan bir videosunda İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye çok sert eleştiriler yöneltti.

Erdoğan'ın "hocam" dediği Ömer Öztürk, 1978 yılında Naşibendi Cemaati’nin liderlerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu ile Medine’ye taşınmıştı. Ramazanoğlu, 1984 yılında Medine’de öldü. Ömer Öztürk’te Ramazanoğlu’nun adeta manevi oğlu kabul ediliyor. Ömer Öztürk, Erdoğan ailesine yakınlığıyla da biliniyor. 2017 yılının Mart ayında Üsküdar’da Ömer Öztürk Camisi açıldı. Kesme taş ve mermer işçiliğiyle yapılan caminin açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teşekkür mesajı okunmuştu.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan katılmış ve konuşma yapmıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve AK Parti’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de açılışa katılanlar arasındaydı. Bunun yanı sıra, AK Partili eski birçok Bakan ve yönetici de Ömer Öztürk’ün kurucusu olduğu Fatih Gençlik Vakfı’nda ve bir dönem başkanlığını yaptığı Milli Türk Talebe Birliği’ndeki konferanslara katılarak konuşmalar yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ömer Öztürk Cübbeli Ahmet Hoca şeyh

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Valla doğru demiş.Peygambere sorulmamış size mi sorulacak.Hasta bu cübbeli denen şahıs.
yok birbirinzden farkınız, ama sizin adınız farklı.
demekki halletmesi gereken işler vardı, müsait olmadığı için azraille gitmemiş
cüpbeli söyle bakalım senin hocan ne zaman öbür tarafa gitmeyi düşünüyor, biletini aldımı:)))
sahtekar cüpbeliyi ilah yaptılar şeytanı din düşmanı vatan hainini.
Bu cemaatlerin hepsi cehennemlik bunlara biat edenlerde cehennemlik.
Topunuz yalancı beyinsizsiniz, peygambere ölümü tebliğ etmek için 17 gün bekleyen melekler olmuş ama 3gün boyunca ortada bırakıp 10-15 kişiyle defnettiler
Hoca haklı olsan bile uslüp böyle olmamalı
Yiyin birbirinizi ete para vermeyin tarikatların ve başlarındaki zatların canı ceh.....
Cübbeliyi alirlar yakinda
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