Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Ömer Öztürk isim vermeden, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’na ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle çok sert eleştirdi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı bir konuşmada Mahmut Ustaosmanoğlu’nun çok ağır hastalık geçirdiğini ancak sağlığının iyi olduğunu ifade ederek şöyle demişti:

"BEN ŞİMDİ GELMEK İSTEMİYORUM"

“Birisi gördü zuhuratta Azrail geldi efendi hazretlerine, çok sene oldu 15 sene. Efendim alacak(Canını almayı kastediyor). Efendi hazretleri böyle yaptı; ‘Ben şimdi gelmek istemiyorum.’ Olur mu bu, olur. Çünkü hadiste diyor ki; her peygambere ne verildi, muayyenlik verildi. Ne demek ister gel, ister kal. Velilere de böyle denildi bütün evliyanın ittifakı var.”

"SENİN ŞEYHİN KİM DE ONA SORULACAK"

Ömer Öztürk, “Bir tarikatın en ileri gelen adamlarından birisi. ‘Azrail geldi’ diyor bizim şeyhimize, ‘git git benim işim var bu dünyada dedi’ diyor. ’15 sene oldu hala üstadımız hayatta’ diyor” ifadeleriyle Cübbeli Ahmet’e gönderme yaptı. Azrail’in yalnızca İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e “canını alabilir miyim” diye sorduğunu söyleyen Ömer Öztürk, Cübbeli’ye sert çıkarak, “Hiçbir Peygambere sorulmayan senin şeyhin kim de ona sorulacak. Böyle bir şey yok İslam’da” dedi.