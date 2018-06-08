Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezuniyet töreni

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençler, büyüyen, gelişen Türkiye'ye siz de katkı sağlayacaksınız. Siz de bu Türkiye'ye enerji verecek, kalkınması için çaba harcayacaksınız." dedi.
Bak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından üniversitenin kültür merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 4 yıllık emeğin karşılığının bu törenlerde alındığını söyledi.
AK Parti'nin, öğrencilerin yurt sorununu çözmek için büyük çaba harcadığına değinen Bak, 16 yıllık iktidarları döneminde yurtlardaki yatak sayısını 132 binden 638 bine çıkardıklarını ifade etti.
Bu yılın sonunda yatak sayısını 710 binlere çıkaracaklarının bilgisini veren Bak, "4 yıldızlı otel konforunda kredi yurtlar kurumumuz var. Rize'ye de yeni yurtlar yapıyoruz. Rize Karadeniz'in cennet köşesi ve insanları enerji doludur. Gençliğin, öğrencinin olduğu yerde de enerji olur." diye konuştu.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Bak, "Öncelikle yabancı dil öğrenin. Mesleğinizi, inceliklerini çok iyi öğrenin ve yeni gelişmelere açık olun. Sosyal olun, meslek odaları ile iyi ilişkiler içinde olun, sektörü takip edin. Gelişmelere açık olun." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son yıllarda 3-5 kat büyüdüğünü kaydederek, "Gençler, büyüyen, gelişen Türkiye'ye siz de katkı sağlayacaksınız. Siz de bu Türkiye'ye enerji verecek, kalkınması için çaba harcayacaksınız." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da mezun olan öğrencilere ve akademik personele teşekkür etti.
AK Parti'nin, 16 yıldır eğitim ve sağlığa en büyük kaynağı ayırdığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:
"Eğitim ve eğitim faaliyetleri, bir ülkenin en kıymetli yatırımlarıdır çünkü üniversitelerimiz sadece bilgiyi aktaran yerler değil. Hele hele bu çağda teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği, çeşitli araçların, gereçlerin insanımıza ulaştığı, elinizdeki küçük bir aygıtla her şeyi sorgulayabildiğiniz bir ortamda bilgi aktarmak çok önemli değil. Esas olan bilgi üretmek, bilgi üretmeyi öğretmektir. Çağ bilgi çağı. Bilgi çağının da en temel özelliği daha fazla mal üreten değil, hizmet üreten değil, daha fazla bilgi üreten toplum demektir."
Yazıcı, hayat boyu öğrenimin devam ettiğini vurgulayarak, "Hepimiz sizin çağımızda olmak isterdik çünkü insan yapmadığının pişmanlığını duyar. Hayatı gördükçe tecrübesi artar. Birbirinizi çok sevin. Sevgide cömert olalım, cimri olmayalım." şeklinde konuştu.
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