Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezuniyet töreni

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençler, büyüyen, gelişen Türkiye'ye siz de katkı sağlayacaksınız. Siz de bu Türkiye'ye enerji verecek, kalkınması için çaba harcayacaksınız." dedi.

Bak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından üniversitenin kültür merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 4 yıllık emeğin karşılığının bu törenlerde alındığını söyledi.

AK Parti'nin, öğrencilerin yurt sorununu çözmek için büyük çaba harcadığına değinen Bak, 16 yıllık iktidarları döneminde yurtlardaki yatak sayısını 132 binden 638 bine çıkardıklarını ifade etti.

Bu yılın sonunda yatak sayısını 710 binlere çıkaracaklarının bilgisini veren Bak, "4 yıldızlı otel konforunda kredi yurtlar kurumumuz var. Rize'ye de yeni yurtlar yapıyoruz. Rize Karadeniz'in cennet köşesi ve insanları enerji doludur. Gençliğin, öğrencinin olduğu yerde de enerji olur." diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Bak, "Öncelikle yabancı dil öğrenin. Mesleğinizi, inceliklerini çok iyi öğrenin ve yeni gelişmelere açık olun. Sosyal olun, meslek odaları ile iyi ilişkiler içinde olun, sektörü takip edin. Gelişmelere açık olun." ifadelerini kullandı.