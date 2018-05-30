Red Bull Cliff Diving heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de yeni sezon Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde başlıyor. Atletlerin Possum Kingdom Gölü’ndeki kıyasıya mücadelesini yaklaşık 70 bin seyircinin izlemesi bekleniyor.

Red Bull açıklamasına göre, sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanı yeniden başlıyor.

Bu yıl 10. defa düzenlenecek ve rekabetiyle nefesleri kesen şampiyona ABD’nin Teksas eyaletinde start alacak. Heyecan daha sonra İspanya, Portekiz, İsviçre, Danimarka, Bosna Hersek ve İtalya’da yaşanacak. Sporcuların kıyasıya rekabetinin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunan Red Bull Cliff Diving’de her yarışı binlerce kişi izliyor. Yarışlar aynı zamanda RedBull.TV’den de canlı yayınlanıyor.

Possum Kingdom Gölü’nde yarış günü su sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor. Erkeklerin 27, kadınların ise 21 metreden kendilerini suya bırakacağı Red Bull Cliff Diving’de geçtiğimiz sezon erkeklerde Meksikalı Jonathan Paredes, kadınlarda da Avustralyalı Rhiannan Iffland şampiyon olmuştu. Büyük rekabette atlayış ustaları Gary Hunt, Blake Alridge, Orlando Duque, Adriana Jimenez ve 44 yaşındaki Ginger Huber de yeteneklerini sergiliyor.

Büyük bir rekabete sahne olacak 2018 sezonunda altı şampiyonluğu bulunan Cliff Diving efsanesi Gary Hunt, geçen yıl Paredes’e kaptırdığı şampiyonluğu geri almak için mücadele edecek. Kadınlarda Rhiannan Iffland da üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak için çabalayacak.

ABD’den sonra heyecan 30 Haziran’da İspanya’nın Bilbao kentinde devam edecek.

