Red Bull Dance Your Style Antalya yarışması yapıldı

İzleyicinin jüri olduğu sokak dansı yarışması "Red Bull Dance Your Style Antalya" gerçekleştirildi.

Konyaaltı Olbia Meydanı'nda düzenlenen yarışmada, 16 finalist birer dakikalık performanslar sahneledi.

Dans edecekleri şarkıyı piste çıktıkları anda öğrenen yarışmacılar, breaking, hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerini sergiledi.

Ellerinde mavi ve kırmızı kartlar bulunan seyirciler, en çok beğendikleri yarışmacıyı oyladı. Yarışmayı, İzmir'den katılan dansçı Can Tohma kazandı.

