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Red Bull Music SonarLab Sahnesi’nin kürasyonunu üstleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Kode 9 ve Prins Thomas gibi elektronik müzik sahnesinin sevilen isimlerini SnarLab sahnesine taşıyan Red Bull Music, 2018’de de Zorlu Performans Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen Snar İstanbul ile işbirliğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Kode 9 ve Prins Thomas gibi elektronik müzik sahnesinin sevilen isimlerini SnarLab sahnesine taşıyan Red Bull Music, 2018’de de Zorlu Performans Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen Snar İstanbul ile işbirliğini sürdürüyor. Red Bull Music, bu yıl İngiltere’nin önde gelen DJ’lerinden biri olarak anılan Erol Alkan, Hollandalı müzisyen Bas Bron’un yeni projesi Fatima Yamaha ve Berghain’de gerçekleştirdiği performanslarla adından söz ettiren Honey Dijon gibi isimleri SnarLab sahnesinde müzikseverlerle buluşturacak. Snar İstanbul 6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

Barselona merkezli müzik, üreticilik ve teknolojiyi buluşturan Sonar Festivali, ikinci kez Türkiye’de 6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene dubstep dehası Kode 9, Prins Thomas ve Helena Hauff gibi isimlerle müzikseverleri buluşturan Red Bull Music bu yıl da SnarLab Sahnesi’nin kürasyonunu üstleniyor.
Erol Alkan, Lanark Artefax, Shigeto, Fatima Yamaha, Flava D, Nosaj Thing, Honey Dijon, Courtesy ve Magna Pia gibi isimlerin yanı sıra yerli sahnenin tanıdığı ve sevdiği Levni, Zeynep Erbay, Kerem Akdağ ve Analog Kültür Experiment projesi ile Kaan Düzarat yanında Salih Topuz, Özgür Yılmaz and Hasan Erginöz de Red Bull Music programlamasıyla SonarLab sahnesinde olacaklar.

Snar +D’de Red Bull Amaphiko Hikayeleştirme Atölyesi ve Sosyal Etki üzerine bir panel de var
Snar Festivali’nin üreticilik ve teknolojiyi birleştiren alanı Snar +D’de bu yıl sosyal girişimcilik ve teknolojinin konuşulacağı bir panel de yer alacak. Sosyal girişimleri büyüten ve geliştiren uluslararası bir platform olan Red Bull Amaphiko’nun Impact Hub Istanbul ile beraber üstleneceği panelde katılımcılar teyit.org ve Reflect İstanbul’un katkılarıyla dinledikleri haberleri/hikayeleri nasıl algıladıklarını masaya yatıracaklar. 7 Nisan saat 11.00’da gerçekleşecek panele katılım Sonar +D katılım formu üzerinden sağlanacak, etkinlik ücretsiz gerçekleşecek.
Panelin yanı sıra sosyal girişimcilerin Aralık ayında gerçekleşen Red Bull Amaphiko Connect etkinliğinde çok ilgi gösterdiği Red Bull Amaphiko Hikayeleştirme Atölyesi de sosyal girişimcilere ücretsiz olarak açık olacak. Sosyal girişimcilere fikirlerini projelendirme ve kendilerini daha iyi ifade etme konularında önemli ipuçları verecek.
7 Nisan saat 14.00’da gerçekleşecek atölyeye kayıtlar markanın internet sitesi üzerinden yapılacak.

SonarLab by Red Bull music programı
6 Nisan 2017 Cuma
20.45 Analog Kültür Experiment (Live)
22.20 Levni (Live)
23.25 Lanark Artefax (Live)
00.30 Shigeto (Live)
01.40 Honey Dijon
03.40 Erol Alkan
7 Nisan 2017 Cumartesi
19.30 Zeynep Erbay
20.50 Kerem Akdağ (Live)
21.55 Nosaj Thing (Live)
23.15 Fatima Yamaha (Live)
00.40 Flava D
02.25 Courtesy
04.25 Magna Pia

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