Red Bull Music SonarLab Sahnesi’nin kürasyonunu üstleniyor

Geçtiğimiz yıl Kode 9 ve Prins Thomas gibi elektronik müzik sahnesinin sevilen isimlerini SnarLab sahnesine taşıyan Red Bull Music, 2018’de de Zorlu Performans Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen Snar İstanbul ile işbirliğini sürdürüyor. Red Bull Music, bu yıl İngiltere’nin önde gelen DJ’lerinden biri olarak anılan Erol Alkan, Hollandalı müzisyen Bas Bron’un yeni projesi Fatima Yamaha ve Berghain’de gerçekleştirdiği performanslarla adından söz ettiren Honey Dijon gibi isimleri SnarLab sahnesinde müzikseverlerle buluşturacak. Snar İstanbul 6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

Barselona merkezli müzik, üreticilik ve teknolojiyi buluşturan Sonar Festivali, ikinci kez Türkiye’de 6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene dubstep dehası Kode 9, Prins Thomas ve Helena Hauff gibi isimlerle müzikseverleri buluşturan Red Bull Music bu yıl da SnarLab Sahnesi’nin kürasyonunu üstleniyor.

Erol Alkan, Lanark Artefax, Shigeto, Fatima Yamaha, Flava D, Nosaj Thing, Honey Dijon, Courtesy ve Magna Pia gibi isimlerin yanı sıra yerli sahnenin tanıdığı ve sevdiği Levni, Zeynep Erbay, Kerem Akdağ ve Analog Kültür Experiment projesi ile Kaan Düzarat yanında Salih Topuz, Özgür Yılmaz and Hasan Erginöz de Red Bull Music programlamasıyla SonarLab sahnesinde olacaklar.