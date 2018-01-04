Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2017'de TÜFE bazında 84,70'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Aralık 2017'de bir önceki aya kıyasla 0,64 puan artarak 84,70'e yükseldi. Endeks, Kasım 2017'de 84,06 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise Aralık 2017'de bir önceki aya göre 1,31 puan artışla 83,68'den 84,99'a çıktı.
Türk lirasının değeri, Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre ise TÜFE bazında 7,43 puan ve Yİ-ÜFE bazında 5,41 puan azaldı.
(AA)
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