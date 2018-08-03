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Refah, 4 günlüğüne Gazzeli hacı adaylarına tahsis edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

Refah, 4 günlüğüne Gazzeli hacı adaylarına tahsis edilecek

KAHİRE (AA) - Mısır yönetiminin, İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah'ı, 4 günlüğüne Gazzeli hacı adaylarının geçişine tahsis etme kararı aldığı belirtildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Kahire yönetimi mayıs ayından bu yana açık olan Refah Sınır Kapısı'nı 4 gün süreyle Gazze'deki yaklaşık 3 bin hacı adayının geçişine tahsis etme kararı aldı.

Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Mısır, zaman sınırlaması belirtmeden mayıs ayından bu yana açık tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrasında zaman zaman kısa süreliğine açıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze mısır Refah Sınır Kapısı

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