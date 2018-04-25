Refah Sınır Kapısı 1 günlüğüne tek yönlü açıldı

Mısır, Refah Sınır Kapısı’nın tek yönlü olarak bir günlüğüne açıldığını duyurdu.
Mısır yönetimi, Gazze Şeridi’ne giriş çıkışların yapıldığı İsrail kontrolünde bulunmayan tek sınır kapısı Refah’ın tek yönlü olarak 1 günlüğüne açıldığını duyurdu. Filistin’in Kahire Büyükelçisi Diab el Louh yaptığı açıklamada, Kahire ve Borg El Arab havaalanlarındaki 24 yolcunun Gazze’ye doğru yola çıktığını söyledi.
Mısır, Temmuz 2013’ten bu yana askeri darbenin ardından güvenlik gerekçesiyle kapattığı sınır kapısını istisnai durumlarda açıyor. Gazze’deki binlerce Filistinli, kapının kalıcı olarak açılmasını bekliyor.
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