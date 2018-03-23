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Refah Sınır Kapısı 2 günlüğüne açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır tarafına 2 gün sürecek geçişler başladı.Gazze Şeridi’ne giriş çıkışların yapıldığı İsrail kontrolünde bulunmayan tek sınır kapısı Refah, 2 günlüğüne çift yönlü açıldı.

Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır tarafına 2 gün sürecek geçişler başladı.
Gazze Şeridi’ne giriş çıkışların yapıldığı İsrail kontrolünde bulunmayan tek sınır kapısı Refah, 2 günlüğüne çift yönlü açıldı. Kahire’deki Filistin Büyükelçiliği, sınır kapısının açılmasından dolayı Mısır’a teşekkür etti.
Mısır, Temmuz 2013’ten bu yana askeri darbenin ardından güvenlik gerekçesiyle kapattığı sınır kapısını istisnai durumlarda açıyor. Gazze’deki binlerce Filistinli, kapının kalıcı olarak açılmasını bekliyor.

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