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Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için üç günlüğüne çift yönlü geçişlere açtı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Refah Sınır Kapısı "istisnai durumlar" için çift yönlü olarak üç günlüğüne açıldı.

Kapıda bekleyenler Mısır tarafına geçmek için hazırlıklarını tamamladı. Otobüslerin geçiş için harekete hazır beklediği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze mısır

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