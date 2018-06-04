Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer 2 kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapıları çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

