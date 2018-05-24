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Refika ninenin en büyük destekçisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:35 | Son Güncelleme

Muş'ta lise öğrencisi Güneş Çakır, ailesinin de desteği ile gönüllü olarak evinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Refika Balcı'nın bakımını yapıyor ve ona gıda malzemesi götürüyor - Çakır: - "Babam ve annemin bana talimatı var. Ninenin kimsesi olmadığı için okul süresince yardım etmemi istediler. Onun için bu görevi üstlendim"

Muş'ta lise öğrencisi Güneş Çakır, evinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Refika Balcı'nın gönüllü olarak bakımını yapıyor ve ona gıda malzemesi götürüyor.

Merkeze bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Çakır'ın gönüllü olarak Balcı'ya destek olması takdir topluyor.

Köy işlerinde ailesine yardım eden Çakır, haftada bir kez ziyaret ettiği Balcı'nın bakımını yapıyor, ona yumurta ve kendi sağdığı sütü götürüyor.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balcı'nın yalnız yaşadığını ve 3 yıldır yatalak olduğunu, bu yüzden kendisine yardım ettiğini söyledi.

Balcı'yı her hafta ziyaret ettiğini anlatan Çakır, "Refika nineye her hafta köyde sadığım süt ve yumurta getiriyorum, derslerimden arta kalan zamanda bakımını yapıyorum. Babam ve annemin bana talimatı var. Ninenin kimsesi olmadığı için okul süresince yardım etmemi istediler. Onun için bu görevi üstlendim. Refika ninenin eşi 10 yıl önce ölmüş." dedi.

Çakır'ın babası Mehmet Salih Çakır da kızının hem ev işlerine yardım ettiğini hem de Balcı'nın bakımını yaptığını anlattı.

Kızının haftada bir kez Balcı'ya köyden süt ve yumurta götürdüğünü ifade eden Çakır, "Çünkü Güneş çok merhametli bir kız. Ben kendisine teyze için ne gerekiyorsa yapmasını söyledim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Güneş Çakır muş öğrenci Refika Balcı

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