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Regaib Kandili idrak edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:39 | Son Güncelleme

Regaib Kandili idrak edildi

Regaib Kandili idrak edildi

SAKARYA/DÜZCE/KARABÜK/BARTIN (AA) - Sakarya, Düzce, Karabük ve Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenikent Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan kandil özel programında Yenikent İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu, dua edildi.

Ayrıca Adapazarı ilçesi Karaman 19 Ağustos Camisi, Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi ve Bosnalı Hacı Mehmet Camisi'nde de program düzenlendi.

Vatandaşlar dualara icabet etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlar, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

- Düzce

Tek benzeri Pakistan'da bulunan ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.

- Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Ulu Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, dua edildi.

- Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide programlar düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce Regaip Kandili

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