Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa, kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların hiç bitmediği günlere vesile olur." ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kandil gecesinin Allah'ın engin rahmetinin tecelli ettiği, sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu kutsal günlerin başlangıcı olduğunu belirten Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, rahmetinden bol bol faydalanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa, kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların hiç bitmediği günlere vesile olur. Tövbe ve istiğfarlarla günahlardan hatalardan arınmak, ruhları dua ve ibadetlerle ferahlatmak, kulluk şuurunu tazelemek ve Cenabıhakk'ın rızasını kazanmak için bizleri fırsatlarla dolu bu mübarek günlere kavuşturan Yüce Rabb'imize hamdüsenalar olsun. Bu günlerin rahmet, mağfiret ve bereketi hepimizin üzerine olsun."

Bakan Eroğlu, İslam alemi ve vatandaşların Regaip Kandilini kutladığını, bu günün beraberlik, kardeşlik ve huzura vesile olmasını dilediğini aktardı.