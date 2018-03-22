HABER

Regaip Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:12 | Son Güncelleme

İzmir, Denizli ve Uşak'ta kandil dolayısıyla programlar düzenlendi

Regaip Kandili

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli ve Uşak'ta Regaip Kandili nedeniyle programlar düzenlendi.

Regaip Kandili nedeniyle İzmir Müftülüğü tarafından Alsancak Hocazade Camisinde program düzenlendi. Akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.

- Denizli

Denizli Delikliçınar Yeni Camisinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, içeride yer kalmayınca avluda dua edip namaz kıldı.

Kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, yaptığı konuşmada, rahmet yüklü bulutlarıyla manevi hayatı dolduran üç ayların ilk mübarek gecesinin Regaip Kandili olduğunu söyledi.

Allah'ın inananların huzur ve mutluluğu için bu ve benzeri geceleri, rahmet ve af kapılarının sonuna kadar açılmasına vesile kıldığını belirten Aşık, "İşte o kutlu zamanlardan birisi de perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili'dir. Bu gece, inanan insan için kurtuluştur. Zira bu zaman diliminde kulluk daha bir coşku ile yaşanır. Allah'ın varlığı daha bir başka hissedilir." ifadesini kullandı.

Gecede Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlara, program sonunda lokma ikram edildi.

- Uşak

Kandil nedeniyle Uşak'taki camilerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Cami önlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle bazı yerlerde trafik ekipleri araçları yönlendirdi. Bazı vatandaşlar namazlarını yoğunluktan dolayı cami avlularında kıldı.

Yücetepe Camisinde üç ayların ve kandil günlerinin önemini anlatan hutbe okundu.

Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, hutbede "Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bir dönemdir." dedi.

Baldemir, Müslümanların, bu gibi önemli günlerde birbirlerine daha fazla kenetlenmesi gerektiğini belirterek, "Afrin'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize Allah güç versin, Rabbim onların ayağına taş değdirmesin" ifadesini kullandı.

Namazın ardından vatandaşlara cami avlusunda çeşitli ikramlarda bulundu.

Regaip Kandili

Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni gelişme!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni gelişme!
İnternete RTÜK denetimi geldiİnternete RTÜK denetimi geldi
Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dua Kandil Kur'an-ı Kerim program Regaip Kandili

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.