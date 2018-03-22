İZMİR (AA) - İzmir, Denizli ve Uşak'ta Regaip Kandili nedeniyle programlar düzenlendi.
Regaip Kandili nedeniyle İzmir Müftülüğü tarafından Alsancak Hocazade Camisinde program düzenlendi. Akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.
- Denizli
Denizli Delikliçınar Yeni Camisinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, içeride yer kalmayınca avluda dua edip namaz kıldı.
Kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, yaptığı konuşmada, rahmet yüklü bulutlarıyla manevi hayatı dolduran üç ayların ilk mübarek gecesinin Regaip Kandili olduğunu söyledi.
Allah'ın inananların huzur ve mutluluğu için bu ve benzeri geceleri, rahmet ve af kapılarının sonuna kadar açılmasına vesile kıldığını belirten Aşık, "İşte o kutlu zamanlardan birisi de perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili'dir. Bu gece, inanan insan için kurtuluştur. Zira bu zaman diliminde kulluk daha bir coşku ile yaşanır. Allah'ın varlığı daha bir başka hissedilir." ifadesini kullandı.
Gecede Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlara, program sonunda lokma ikram edildi.
- Uşak
Kandil nedeniyle Uşak'taki camilerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Cami önlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle bazı yerlerde trafik ekipleri araçları yönlendirdi. Bazı vatandaşlar namazlarını yoğunluktan dolayı cami avlularında kıldı.
Yücetepe Camisinde üç ayların ve kandil günlerinin önemini anlatan hutbe okundu.
Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, hutbede "Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bir dönemdir." dedi.
Baldemir, Müslümanların, bu gibi önemli günlerde birbirlerine daha fazla kenetlenmesi gerektiğini belirterek, "Afrin'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize Allah güç versin, Rabbim onların ayağına taş değdirmesin" ifadesini kullandı.
Namazın ardından vatandaşlara cami avlusunda çeşitli ikramlarda bulundu.
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