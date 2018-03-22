İZMİR (AA) - İzmir, Denizli ve Uşak'ta Regaip Kandili nedeniyle programlar düzenlendi.

Regaip Kandili nedeniyle İzmir Müftülüğü tarafından Alsancak Hocazade Camisinde program düzenlendi. Akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.

- Denizli

Denizli Delikliçınar Yeni Camisinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, içeride yer kalmayınca avluda dua edip namaz kıldı.

Kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, yaptığı konuşmada, rahmet yüklü bulutlarıyla manevi hayatı dolduran üç ayların ilk mübarek gecesinin Regaip Kandili olduğunu söyledi.

Allah'ın inananların huzur ve mutluluğu için bu ve benzeri geceleri, rahmet ve af kapılarının sonuna kadar açılmasına vesile kıldığını belirten Aşık, "İşte o kutlu zamanlardan birisi de perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili'dir. Bu gece, inanan insan için kurtuluştur. Zira bu zaman diliminde kulluk daha bir coşku ile yaşanır. Allah'ın varlığı daha bir başka hissedilir." ifadesini kullandı.