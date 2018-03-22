BURSA (AA) - Regaip Kandili dolayısıyla Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te programlar düzenlenirken vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde mevlit programları düzenlendi.

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek'in de katıldığı programda terör saldırılarında şehit olanlar için de dua edildi.

- Kütahya

Kütahya'da kandil nedeniyle Ulu Cami'de düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Regaip Kandili'nin önemini anlatarak bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kütahya Belediyesi, kentteki birçok camide vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

- Çanakkale

Çanakkale'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa, Şehitler Camisi ile Eceabat ilçesindeki 57. Alay Camisi'nde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, ilahiler okunup şehitler için dualar edildi.