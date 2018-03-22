Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili nedeniyle Bursa'daki camilerde programlar düzenlendi.
Kentin tarihi sembollerinden olan Ulu Cami'deki kandil programında Kur'an-ı Kerim, mevlit okundu, dualar edildi.
Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayan kişiler de avluda geceyi idrak etti.
İl Müftüsü İzani Turan'ın Regaip Kandili'nin önemini anlattığı program kılınan yatsı namazıyla sona erdi.
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