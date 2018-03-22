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Regaip Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:54 | Son Güncelleme

Ulu Cami'deki programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili nedeniyle Bursa'daki camilerde programlar düzenlendi.

Kentin tarihi sembollerinden olan Ulu Cami'deki kandil programında Kur'an-ı Kerim, mevlit okundu, dualar edildi.

Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayan kişiler de avluda geceyi idrak etti.

İl Müftüsü İzani Turan'ın Regaip Kandili'nin önemini anlattığı program kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Regaip Kandili ulu cami

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