Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

İslam alemi için önemli bir zaman dilimidir üç aylar. Recep ayına girdik ki üç ayların ilk kandili Regaip için zaman geldi. Yarın yani 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece Regaip Kandili idrak edilecek. Üç aylar demek kandil, oruç, dua ve ibadet demektir. Regaip Kandili zamanı da hangi dini vecibeler yerine getirilmeli bu mübarek gece nasıl değerlendirilmeli merak edenler için haberimizde derledik.

Bunun yanında kandilin anlam ve önemi ile kandil vesilesi ile iyi dileklerini, dualarını sevdikleri ve yakınları ile paylaşmak isteyenler için Regaip Kandili mesajları derledik. Haberimizde kısa Whatsapp, Facebook, Twitter vb.den paylaşıma uygun kısa Regaip kandili mesajları bulabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Regaip Kandili çeşitli ibadetlerin yanı sıra sevdiklerimiz, yakınlarımız için dualarımızı dileklerimizi paylaşmak için de güzel bir zamandır. 22 Mart Perşembe günü aşağıdaki mesajlardan beğendiklerinizi seçik çevrenizdekilerle paylaşarak onların Regaip kandillerini kutlayabilirsiniz.