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Regaip Kandili'nde camiler doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

Regaip Kandili dolayısıyla Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te camiler doldu taştı

Regaip Kandili'nde camiler doldu

GAZİANTEP (AA) - Regaip Kandili dolayısıyla Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te Müslümanlar camilere akın etti.

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce mevlit okutuldu. Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemimi anlatan vaaz verdi.

Yatsı namazının ardından cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

- Adıyaman

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Kırçalı Camisi'nde kandili geçirmek isteyenler, akşam saatlerinden itibaren camiye geldi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit programını dinleyen vatandaşlara cami çıkışında hayırseverlerce lokum ikram edildi.

- Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da Müslümanlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Bazı Müslümanlar yatsı namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilerde eda ederken bazıları da vakit namazının ardından Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından, Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

- Kilis

Kilis Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi İl Müftüsü Mahmut Karatepe verdiği vaazda, Regaip Kandili'nin bir Müslüman için günahlarından arınma adına bir fırsat olduğunu söyledi.

Namazının kılınmasının ardından mevlit-i şerif okundu, şehitler ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

- Gaziantep

Gaziantep Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

Kandil gecesinde camiyi dolduranlar Kuran-ı Kerim okudu, namaz kıldı.

Yatsı namazı öncesi Şahinbey Müftüsü Musa İmamoğlu, verdiği vaazda Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemine değindi.

Cami çıkışında vatandaşlara şerbet ve lokum dağıtıldı.

Regaip Kandili

Regaip Kandili

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Regaip Kandili Malatya

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