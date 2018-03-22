Regaip Kandili'nde camiler doldu

GAZİANTEP (AA) - Regaip Kandili dolayısıyla Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te Müslümanlar camilere akın etti.

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce mevlit okutuldu. Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemimi anlatan vaaz verdi.

Yatsı namazının ardından cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

- Adıyaman

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Kırçalı Camisi'nde kandili geçirmek isteyenler, akşam saatlerinden itibaren camiye geldi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit programını dinleyen vatandaşlara cami çıkışında hayırseverlerce lokum ikram edildi.

- Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da Müslümanlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Bazı Müslümanlar yatsı namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilerde eda ederken bazıları da vakit namazının ardından Kuran-ı Kerim okudu.