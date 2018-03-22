Regaip kandilinde şehitler için dua

Adıyaman’ın Kahta Anadolu Ebusadık İmam Hatip Lisesinde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenledi.
Kahta ilçesinde Anadolu Ebusadık İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Regaip Kandili münasebetiyle mevlit okunarak, tüm şehitler ve gaziler için dualar edildi.
Programda konuşan Kahta Ebusadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Doğan, “Regaip Kandili münasebetiyle kendi okulumuzda bir program yaptık. Programda şehitlerimiz, gazilerimi ve tüm İslam alemi için dua ettik. İnşallah Türkiye, tez zamanda huzura kavuşur. Allah, askerlerimize güç ve kuvvet versin, devletimize zeval vermesin. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Program sonunda öğrenciler tarafından şiirler okudu, ezgiler söyledi.
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