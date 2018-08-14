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Rehabilite edilen çocuklar okul onardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Mehlika Ribnikar Çocuk Destek Merkezinde rehabilitasyon eğitimi alan 17 çocuk, toplumsal yaşama katkı sunmak amacıyla kırsal bir bölgedeki bir okulun onarımını gerçekleştirdi - Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Nesim Tanğlay: "Çocuklarımız doğrudan sosyal hayatın içerisine katıldılar ve ilk kez toplum kaynaklarını kullanarak, toplum yararına bir çalışmaya imza attı" - Merkezin Müdürü Orkunt Akkaya: "Okulu tadilattan geçirdik ama sevindiğimiz şey koruma altında kalan çocuklarımızın ruhunu boyadık, ruhunu tamir ettik bizi gururlandıran nokta bu"

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Koruma altında bulundukları merkezde rehabilite edilen İzmirli çocuklar, baştan aşağı tamir ve onarımdan geçirdikleri anaokulu ve ilkokulunu yeni eğitim dönemine hazır hale getirdi.

Seferihisar Mehlika Ribnikar Çocuk Destek Merkezinde (ÇODEM) koruma altındaki çocukların "yaz tatilinde bir okulun tadilatını yapalım" önerisi üzerine "Sorunlu olma sorumlu ol" adı verilen bir proje hazırladı.

Çalışma kapsamında ilk olarak onarımı yapılacak olan Seferihisar Düzce Anaokulu ve İlkokulunun ihtiyaçları belirlendi.

Bunun üzerine yaşları 11 ile 18 arasında değişen 17 çocuk, okulda tadilat yapmak için kolları sıvadı. Çocuklar, eğlenceli geçen çalışmalarda boya, bakım, sıraların tadilatı ve oyun parkının boyanması gibi okulun birçok onarımı yaptı.

Yaklaşık 15 gün süren çalışmalar sonrası çocuklar, baştan aşağı yeniledikleri okulu yeni öğretim ve eğitim yılına hazırladı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Nesim Tanğlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, kendileri ve rehabilitasyonu yapılan çocuklar açısından önemli olduğunu, bunu hayata geçirmenin mutlu gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çalışmanın, rehabilite edilen çocuklar ve kırsalda eğitim gören öğrenciler açısından birçok kazanım sağlandığını aktaran Tanğlay, şunları belirtti:

"Çocuklarımız doğrudan sosyal hayatın içerisine katıldılar ve ilk kez toplum kaynaklarını kullanarak, toplum yararına bir çalışmaya imza attılar. Bu çalışma onların iyi ve olumlu yönlerini görmeleri açısından bir fırsat oldu. Ayrıca rehabilitasyon süreciyle topluma kazandırıldıklarını ve üretken olarak yaşamda yer alabildiklerini gösterdiler. Onarım sırasında bazı çocukların el becelerini keşfettik ve buna göre bir yönlendirme yapacağız."

- "Çocuklarımızın ruhunu tamir ettik"

Merkezin müdürü Orkunt Akkaya, çocukların çalışmalara çok istekli katıldığını vurguladı.

Çocuklarla iyi diyalog kurduklarını anlatan Akkaya, "Okulu tadilattan geçirdik ama sevindiğimiz şey koruma altında kalan çocuklarımızın ruhunu boyadık, ruhunu tamir ettik bizi gururlandıran nokta bu. Merkezdeki 17 çocuğun hepsi çalışmalara katıldı." diye konuştu.

Rehabilite edilen çocuklardan S.O, onarım çalışmaları tamamlanıp okulun yeni halini gördükçe yaptıkları işin ne kadar güzel olduğunu fark ettiğini aktararak, "Okulun yeni halini görünce çok mutlu olduk. Küçük kardeşlerimizi sevindirdiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

- "Öğrencilerimiz çok mutlu olacaklar"

R.U. da çalışmalar sırasında güzel vakit geçirdiklerini, öğrenci kardeşlerine yardımcı oldukları için sevinçli olduklarını dile getirdi.

Düzce İlkokulu öğretmenlerinden Leyla Arabacı da okulun eksikliklerinin giderildiğini belirterek, "Öğrencilerimiz yenilenmiş okullarını gördüğünde çok mutlu olacaklar. Böyle bir projede çocukların olması beni çok mutlu etti." sözlerine yere verdi.

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