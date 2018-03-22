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Rehber öğretmenlere çocuk istismarını önleme paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Çocuk ihmal ve istismarlarını önleme’ paneli düzenlendi.Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen panele, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Rehber öğretmenlere çocuk istismarını önleme paneli

Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Çocuk ihmal ve istismarlarını önleme’ paneli düzenlendi.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen panele, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Panelin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, son dönemlerde özellikle çocuk istismarı ile ilgili Türkiye kamuoyunda ciddi bir farkındalık olduğunu ifade ederek Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu panel ile rehber öğretmenlerin daha sorumluluk almaları amacıyla bir dizi çalışma başlattıklarını söyledi. Konunun teknik bir konu olduğunu da dile getiren Tatlı, “Toplumumuzda çok istismarı ve ihmali konusunda duyarlılık oluşmuşken siz rehber öğretmenlerimizin bugüne kadar ki dikkatinizin üzerinde bir dikkat sergilemeniz gerekecek. Neden? Çünkü, kılıç çok keskindir, tahmin edemeyeceğiniz kadar keskindir. Sizin ağzınızdan çıkacak olan bir kelime ile çocuğun sizinle paylaştığı bir cümleyi yorumlamak tarzınıza bağlı. Bazı insanların hayatı kararabilir veyahutta önemsememe gibi bir tutumla karşılaşıldığı zaman daha vahim sonuçlarla karşılaşabilirsiniz” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından daha sonra panele geçildi. Panele konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Özlem Özel Özcan, Selahattin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Uzman Psikolojik Danışman Mücahit Şahintürk ve İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sağlam konuyla ilgili rehber öğretmenlere bilgiler verdi.

Rehber öğretmenlere çocuk istismarını önleme paneli

Rehber öğretmenlere çocuk istismarını önleme paneli

Rehber öğretmenlere çocuk istismarını önleme paneli

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