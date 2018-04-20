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Rehber Öğretmenlere ’Kadına Şiddet’ semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

Malatya’da rehber öğretmenlere Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda düzenlenen farkındalık seminerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ateş Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Nazım Gümüş ve rehber öğretmenler katıldı.

Rehber Öğretmenlere ’Kadına Şiddet’ semineri

Malatya’da rehber öğretmenlere Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda düzenlenen farkındalık seminerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ateş Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Nazım Gümüş ve rehber öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ateş’in selamlama konuşmasının ardından açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda yerlerini alma haklarından çeşitli biçimlerde yoksun kalmalarına, bunun da ötesinde fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına, sakat kalmalarına ve hatta yaşamlarını yitirmelerine neden olmaktadır. Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle; kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir” dedi. Malatya da yapılan etkinlikler hakkında da bilgi veren Bulut, “2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlanmış olup Aralık ayında Valilik Makamınca da onaylanarak yürürlüğe girmiş ve İl Eylem Planı kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılında İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte birçok farkındalık çalışmaları yürüttük. 2018 yılında ise; Ocak ayında SGK personellerine, Şubat ayında İŞKUR personellerine, Mart ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve KOSGEB çalışanlarına, İl Jandarma Komutanlığı personellerine, Malatya Büyükşehir Belediyesi personellerine ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimlerimizi tamamladık. Birçok farkındalık çalışmalarımız da hâlihazırda devam etmektedir” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Malatya Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Berna Bal Oğuztürk tarafından kadına yönelik şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Rehber Öğretmenlere ’Kadına Şiddet’ semineri

Rehber Öğretmenlere ’Kadına Şiddet’ semineri

Rehber Öğretmenlere ’Kadına Şiddet’ semineri

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