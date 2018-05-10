Rehberler Perge'de 10 sütunu ayağa kaldırıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valiliği öncülüğünde başlatılan 'Perge'de Dikili Bir Sütunun Olsun' kampanyasında, antik kentte kazılarda çıkartılan sütunların restoresi ve dikimiyle ilgili NBK Touristic bünyesindeki yaklaşık 250 rehber, 25 bin TL topladı ve 10 sütunun dikimini üstlendi. Rehberler 2010'da da 25 sütunun dikiminin giderini karşılamıştı.

Antalya'nın dünyaca ünlü antik kentlerinden Perge, turizmde bu yıl tema olarak belirlendi. Antalya Valiliği, 2018'in Perge Yılı ilan edildiği kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle antik kentte kazılarda ortaya çıkartılan tarihi caddelerin sütunlarının kendi dönemindeki orijinal yerlerine dikilmesi için 'Perge'de Dikili Bir Sütunun Olsun' sloganıyla kampanya başlattı.

Kentin birçok sivil toplum örgütü ve önde gelen isimlerinin 2 bin 500 TL karşılığında bir sütunun dikimini üstlendiği kampanyaya, turizm rehberlerinden de anlamlı destek geldi. NBK Touristic firması bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında görev yapan yaklaşık 250 turizm rehberi, kendi aralarında 25 bin TL topladı. Rehberlerin topladığı para 10 sütunun dikimi için Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü hesabına yatırıldı.

Rehberlerin topladığı 25 bin TL ile Perge kazıları sayesinde yeni ortaya çıkarılan Batı caddesindeki 10 sütunun ayağa kaldırılmasına katkı verdiklerini belirten NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, 'sütunların ancak yerinde olduklarında şehirlerin anlam taşıdığı' duyarlılığıyla, bu anlamlı destek için rehberlere teşekkür etti.

NBK Touristic rehberlerinin daha önce de çok önemli kültür projelerine imza attıklarını belirten Yavuz, “Rehberler tarihi kentlerin restorasyonundan Soma maden kazasında eşini, çocuğunu kaybeden ailelere desteğe, küçük beldelerde kütüphaneler kurulmasından 20 bin ilkokul öğrencisine kitap hediye edilmesine kadar birçok projede önemli bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergiledi" dedi.

Gelecekte de benzeri projelere yenilerini ekleyeceklerini aktaran Yavuz, 23 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da 250 rehberin katılımı ile Perge'yi ziyaret edeceklerini ve o gün birçok rehberin anlatımıyla Perge'yi yaşayacaklarını söyledi. Yavuz, isteyen herkesin o gün bu ziyarete katılabileceğini ve 250 rehberle Perge'yi gezme ve tanıma fırsatı bulabileceklerini kaydetti. Yavuz, Perge'deki sütunların ayağa kaldırılması kampanyası nedeniyle Vali Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ve Perge Kazıları Başkanı Mustafa Demirel'e de teşekkür etti.

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