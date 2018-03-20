HABER

REHİNLİ VE HACİZLİ ARAÇLARI SAHTE BELGELERLE SATAN 30 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:44 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 14 Mart'ta İstanbul merkezli 16 ilde rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerden 30'u adliyeye sevk edildi.  24 KİŞİ SAVCI TALİMATIYLA EMNİYETTEN SERBEST, 30 ADLİYEYE SEVK  Şüpheliler hakkında emniyette, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Mühürde sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 14 Mart'ta İstanbul merkezli 16 ilde rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerden 30'u adliyeye sevk edildi.

24 KİŞİ SAVCI TALİMATIYLA EMNİYETTEN SERBEST, 30 ADLİYEYE SEVK
Şüpheliler hakkında emniyette, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Mühürde sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 54 kişiden 24'ü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u Beykoz Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

SAHTE EVRAKLARLA 3 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLMİŞTİ
Polis ekipleri, şüphelilerin Beykoz'da aralarında çok sayıda lüks aracın da bulunduğu bir otoparkta hacizli 25 aracın 19'unu vergi dairelerinin düzenlediği açık arttırmayı kazanmış gibi göstererek sahte evraklarla hacizlerini kaldırıp sattıklarını bu yöntemle yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini belirlemişti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
------------------------
-Ele geçen sahte belgeler
-Baskın yapılan adreslerde arama

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.