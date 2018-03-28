Reina katliamı davasında 2 tahliye

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da geçtiğimiz yılın ilk saatlerinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanık tahliye edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de yapılan duruşmanın 7. oturumunda müştekilerin beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti dün gece ara kararını verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ulugbek Khuda Ayberdiev ve Maitibake Tusunmaimaiti'nin tahliyesine karar verdi. Dijital raporların beklenmesine karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın 18-19 Temmuz'da yine Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDE YER ALAN EYLEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianameda, Ulugbek Khuda Ayberdiev'in Fatih'te bulunan bir kargo şirketinin yetkilileri arasında olduğu, söz konusu kargo şirketinin Telafer'deki terör örgütü DEAŞ yanlısı 'Yaşar Grubu-Talha Bin Ubeydulah Ketibesi"nden sorumlu Ubeyde kod isimli Yaşar Akkaş'a ulaştırmak üzere 35 kg içinde yaşam malzemelerin bulunduğu kargo gönderildiği tespitine yer veriliyor. İddianamede söz konusu sanığın da DEAŞ Terör Örgütü bünyesinde faaliyet yürüten militan olduğu belirtiliyor.