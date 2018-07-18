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Reina katliamı görüntüleri mahkemede izlendi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:52 | Son Güncelleme

ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 44'ü tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada, o gece işlenen katliamın güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)-ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 44'ü tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada, o gece işlenen katliamın güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Mahkeme heyeti, 44 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ABDULKADİR MASHARİPOV : BU BENİM VERECEĞİM CEVAP DEĞİL
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmanın öğleden sonraki
bölümünde eğlence merkezinde yılbaşı gecesi düzenlenen saldırının güvenlik kamera görüntüleri izlendi. Görüntüleri, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov da izlerken, daha sonra avukatlara söz verildi. Söz alan Lübnan Konsolosluğu Avukatı Mustafa Büyükbaş, "Profesyonel bir eylem ve saldırgan çok soğukkanlı davranıyor. Abdulkadir Masharipov'a sormak istiyorum. Seni Amerika mı, İsrail ajanları mı yetiştirdi?" diye sordu. Tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov ayağa kalktı. Bu sırada Masharipov'un Avukatı Atanur Demir de müvekkiline susma hakkı hatırlatılarak soru sorulmasını talep etti. Avukat Büyükbaş da "Sürekli hatırlatılıyor!" dedi. Söz verilen tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov da "Bu benim vereceğim cevap değil" diye yanıt verdi.

MÜŞTEKİDEN, SANIK MASHARİPOV 'A TEPKİ: BURNUNDAN GELECEK SENİN
Müşteki Ali Akyil de terör saldırısında oğlunu kaybetttiğini, saldırının arkasında çözülmesi gereken noktalar olduğu kaydererek, "Bunları siz sorgulayabilirsiniz. Abdulkadir Masharipov konuşmasın diye çocuğunu aldı götürdüler. Masharipov boşuna direnme, burnundan gelecek senin!" diyerek tepki gösterdi. Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatlar tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de aralarında Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi.

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