Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı (1)

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) GEÇTİĞİMİZ yıl başı gecesi Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, saldırıda vatandaşları ölen yabancı ülke konsolosları ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Ölenler için saygı duruşunda bulunulan törende 3 ayrı dinde dualar okundu.

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