HABER

Reina saldırısı şehidinin ismi kütüphanede yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 13:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Terör örgütü DEAŞ'ın Ortaköy'deki bir eğlence merkezine yönelik saldırısında yaşamını yitiren polis memuru Burak Yıldız'ın adı, Bağcılar Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'ndaki kütüphaneye verildi

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Ortaköy'deki bir eğlence merkezine yönelik saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın adı, Bağcılar Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'na açılan kütüphanede yaşatılacak.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, henüz 21 yaşında yaşamını yitiren şehit polis Yıldız'ın adını sonsuza kadar yaşatmak için harekete geçti.

Şehit polisin adı, saldırının yıl dönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Polis Candır" projesi kapsamında Bağcılar Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'na açılan Z kütüphanesine verildi.

Kütüphanenin açılış törenine, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Başaranoğlu, şehit yakınları, polis memurları ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Kaymakam Eldivan, "Bu kütüphane şehidimizin adını taşıması anlamında çok önemli. Burada eğitim görecek öğrencilerimiz kütüphaneye girdiklerinde hem şehidimizi anacak hem de ismini sonsuza kadara yaşatmış olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Başaranoğlu da Bağcılar Belediyesi adına böyle bir yatırımdan dolayı emniyet yetkililerine teşekkür ettiklerini belirtti.

Törende Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da hizmet için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Taner de "Şehit polisimiz Burak Yıldız'ın adı burada sonsuza dek yaşatılacaktır. Bu projeler yarınlara ışık olacaktır." ifadelerini kullandı.

İçerisinde internet hizmeti de olan ve dijital kitap içeriği ile zenginleştirilmiş Z kütüphane, 70 metrekare alanı kapsıyor. 33 öğrencinin aynı anda kullanabileceği kütüphanede 7 bilgisayar ve bir yazıcı bulunuyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Oğluna milyonluk villa aldı

Oğluna milyonluk villa aldı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul'da korkunç görüntüler! Öldüresiye dövdüler...

İstanbul'da korkunç görüntüler! Öldüresiye dövdüler...

'İstanbul'a düğüne gitmişti, her şey değişti...'

'İstanbul'a düğüne gitmişti, her şey değişti...'

Başbakan Yıldırım'dan flaş KHK tepkisi: Kim itiraz ediyorsa bizim için darbeciden farkı yoktur!

Başbakan Yıldırım'dan flaş KHK tepkisi: Kim itiraz ediyorsa bizim için darbeciden farkı yoktur!

'Karadenizli Trump'dan acı haber

'Karadenizli Trump'dan acı haber

Yılbaşı gecesine saatler kala yeni yıl için Meteoroloji'den yeni yıl için hava durumu tahmini

Yılbaşı gecesine saatler kala yeni yıl için Meteoroloji'den yeni yıl için hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.