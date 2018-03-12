Rejim, İdlib'de anaokuluna saldırdı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin İdlib ilinde bir anaokuluna saldırdı, çoğu çocuk, 20 sivil yaralandı. İdlib'in diğer sivil yerleşimlerinde ise 4 sivil hava saldırılarında yaşamını yitirdi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teftenaz beldesindeki Abdullah İbni Abbas Anaokulu'na yapılan hava saldırısında çoğunluğu çocuk 20 sivil yaralandı." dedi.
Yusuf, rejimin İdlib'deki sivil yerleşimlerden Binniş, Maaret Mısrin ve Ram Hamdan'a düzenlediği hava saldırılarında da 4 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Sivil Savunma ekipleri, hava saldırılarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü
Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!
Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!
Lise öğrencisinin hayatını kabusa çeviren 30 yaşındaki zanlıya 7 yıl 9 ay hapis istendi
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum