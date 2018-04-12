"Rejimin Suriye'de kimyasal silah kullandığına dair kanıtlar var"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu açıkladı.
Macron, Fransız TF1 kanalında canlı yayına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Macron, "Suriye'de geçen hafta Esed rejimi tarafından kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlarımız var." ifadesini kullandı.
Suriye'de kadın ve çocukların çok kötü şartlarda nefessiz kalarak öldüklerini gördüğünü belirten Macron, "Suriye'de uluslararası hukuka riayet edilmesini sağlamamız gerekir." dedi. Bölgede istikrarın sağlanması gerektiğine de dikkati çeken Macron, Fransa'nın bölgede gerilimin artmasına izin vermeyeceğini ifade etti.
"Suriye'de tüm azınlıkların temsil edildiği özgür bir rejim ve bir siyasi geçişin hazırlanması gerektiğini" kaydeden Macron, bölgeye istikrar ve barışın ancak bu şekilde geleceğini belirtti.
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