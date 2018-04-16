Rekor bayrak için çalışmalar başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük Türk Bayrağı temalı lale peyzajının çalışmalarına yarın gece saat 22.00’de başlıyor. Rekor bayrak için çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başlatacak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören alanında gerçekleştirilecek olan çalışma Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti gözetiminde yapılacak.

Dünyanın lalelerden yapılmış en büyük Türk Bayrağı rekor denemesi Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yarın gece saat 22.00’de çalışmayı bizzat başlatacak ve 18 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de tamamlanacak çalışmayı yine bizzat katılarak sonuçlandıracak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bu çalışmayı Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti de takip edecek.

400 metrekare olması düşünülen ve yaklaşık 168 bin lale ile yapılacak olan Türk Bayrağı, 18 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında sergilenecek ve bu süre boyunca alanda çeşitli kültürel etkinlikler de yapılacak.