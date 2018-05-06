Rekor katılımla Hıdırellez coşkusu

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Hıdırellez (Kakava) şenliklerinin ikinci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Kimileri nehir suyu ile yüzlerini yıkayıp dilek tutarken, kimileri de dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl rekor bir katılım olduğunu ifade ederek, "Rakamları net olarak almadık ama 60 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Benim kişisel tahminim 80 bin civarında, bu tüm zamanların rekoru" dedi.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’ndeki Tunca Nehri kıyısı, 04.30’dan itibaren festival alanına döndü. Şehre tur şirketleriyle gelen yerli ve yabancı yaklaşık binlerce kişi Tunca Nehri kenarında baharın gelişi olan Hıdırellezi kutlarken, katılanlar dilek tutup göbek attı. Alanda toplanan çok sayıda Roman, davul-zurna eşliğinde göbek attı. Romanlar’ın danslarına konuklar da eşlik etti. Evlilik çağına gelen genç kızlar nehir kenarına üzerlerine giydikleri gelinliklerle gelip, göbek atarak baharın gelişini kutladı. Ardından da getirdikleri kağıtlara dileklerini yazanlar nehre attı, bereket ve baharın gelişinin müjdecisi olan ağaçlardan yeşil dallar koparıp evlerinin kapılarına astı.