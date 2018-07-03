Beylikdüzü Belediyesinin, dernek üyelerinin parasıyla yapılan binanın arazisinin belediyeye ait olduğunu gerekçe göstererek yıkım yaptığını belirten Karabay, "Yıkım kararı üzerine üst mahkemeye itirazda bulunmuştuk. Üst mahkemenin kararının bugün ya da yarın imzadan çıkmasını bekliyorduk. Karar için mahkemeye gittim, karar daha imzadan çıkmadan binanın yıkıldığını duyunca buraya geldim. Saat 11.30, 12 sıralarında yangından mal kaçırır gibi, darbe operasyonu yapılırmış gibi gece saldırıya geçmişler. Gece darbe girişimi yaptılar ya onlar da buna benzer girişimde bulunmuşlar. Spora hançer indirdiler." diye konuştu.

Binanın yıkılacağını bildiğini aktaran Karabay, "6 gün boyunca burada bekledim. Bu zihniyetin bunu yapabileceğini tahmin ediyordum ama maalesef gece 12'de gelip dernek binasını yıkmışlar. Kendisinden bekleneni yaptı. En azından başımıza yıkmadı. Üst mahkemenin kararını bekleyemiyor beyefendi. Bir acelesi var. Artık mutludur. Yıkamadığı şeyler var orada. Ay-yıldızlı bayrağımızla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek tek su altı sporcusu olduğumuz fotoğrafı yıkamamış." ifadelerini kullandı.

"Sadece arazi Beylikdüzü Belediyesinde diye, zamanındaki belediye başkanı Yusuf Uzun izin verdi diye yıktılar. Bunu yapanlarda vicdan aramak lazım. Yıktıkları için ellerine ne geçti. Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenada gururla temsil etmiş, ay-yıldızlı bayrağı her zaman göndere çekmiş olan bir spor kulübünün binasını yıkarak elinize ne geçti. Nasıl bir mutluluktur. Allah vicdan versin. Binayı yıktılar, kendilerini alkışlıyorum. İnşallah Rabbim sana vicdan verir. Önemli olan binayı yıkman değil, kalpleri yıkmandı. Kısa süre içinde seçimler olacak kim nasıl yıkılacak o zaman göreceğiz."

Beylikdüzü Belediyesi yetkilileriyle son olarak 2016 yılında görüştüğünü anlatan Karabay, "Bize 'binayı boşaltın' dediler. 'Binayı dernek üyeleri yaptı niye çıkalım' dedik. 'O zaman kaldırın' dediler. 'Kaça verelim' konuşmaları oldu. 100 bin liraya mal olmuş binayı 50 bin liraya bıraktık. 10 bin lira teklif ettiler. Derneğin mülkü olduğu için binayı devretmeyi düşündük, onu da kabul etmediler." değerlendirmesinde bulundu.

Dernekte 3 bin 500 üyenin bulunduğunu ve dünya çapında faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Karabay, "Herkes açısından önemli durum. Sadece Beylikdüzü'nde faaliyet göstermiyoruz. Bunu idrak edebilmek lazım. Bu kabiliyettir, maalesef Ekrem İmamoğlu'nda yokmuş. Ekrem İmamoğlu'na soruyorum: Cem Karabay üç dünya rekoru kırdı, kaç tebrik gönderdin, kaç tebligat gönderdin?" diye konuştu.

Binanın yıkılmasından dolayı çok üzgün olduğunu kaydeden Karabay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Binalar yıkılır. Öteki binayı yıkar, bizim kentin tamamını yıkar. O mühür onda ya istediği yere basar. Çok daha güzel binalar yapılır. Allah katında iki elim iki yakasındadır. Rabbim bunun hesabını soracaktır. Bu bina bugün yoktur, yarın çok daha güzelleri derneğimiz ya da devletimiz tarafından yapılacaktır. Ona da örnek olacaktır. Kalpler onarılmaz."

