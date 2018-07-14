Rekortmenden 15 Temmuz şehitleri anısına dalış

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dünya engelli dalış rekortmeni sporcu Cem Esmeray, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 metre derinliğe tüpsüz dalış gerçekleştirdi.
Badavut mevkisinde Karakol Dağı eteklerindeki kayalık bölgenin açıklarında gerçekleşen dalışta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 dalgıcın da yardımıyla Cem Esmeray (31), 15 metre derinliğe tüpsüz daldı.
Bir süre suyun altında kalan Esmeray, burada "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı Türk bayrağı açtı.
Esmeray, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dalışı darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına gerçekleştirdiğini söyledi. Vatanı, milleti için canlarını esirgemeyen 248 şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Esmeray, Türkiye'nin başına bir daha böyle bir olayın gelmemesi temennisinde bulundu.
Yakın bir zamanda yeni bir rekor denemesinde bulanacağını ifade eden Esmeray, şöyle konuştu:
"Adına Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanlık Rekor Denemesi diyeceğiz. Bu denemede 41 metreye inmek için hazırlıklar yapıyoruz. Çalışmamız tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek talebinde bulunacağız. Bugün bana buradaki anlamlı dalışta destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz'e de teşekkür ediyorum."
Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği dalgıçlarından Sedat Erol da bu anlamlı günde Esmeray ile suya dalmanın kendisi için çok anlamlı bir duygu olduğunu dile getirdi.
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