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Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 03:45 | Son Güncelleme

Bir yıl önce Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Ömer Pakiş’in, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak aldığı ortaya çıktı.

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Kamu Denetçiliği Kurumu konuyla ilgili rapor hazırladı ve sınavın iptalini istedi. Ancak rektörlük sınavı iptal etmedi.

Kamu Denetçisi Arif Dülger'in skandalla ilgili hazırladığı rapora göre oğul Halit Ziya Pakiş, ALES ve yabancı dil sıralamasında 31 kişilik listede 29'uncu sırada yer aldı. Rapora göre başvuranlardan 19'u, transkrip belgesinde “mühür üzerinde imza olmaması, kaşenin imzasız olması” gibi gerekçelerle elendi.

Kalan 12 kişiden 8'i sınava girmedi. 4 kişi ise üniversitenin yazılı sınavında 5-15 gibi puanlarla elendi. Elenen adayların genel notlarının 84, 79 gibi yüksek puanlar olması da dikkat çekti.

MECLİS KOMİSYONU'NDA GÜNDEME GELDİ

Kamu Denetçisi Dülger, skandala el koyan Meclis Komisyonu'nda şu değerlendirmeyi yaptı: “Gerekli titizlik gösterilip eksiklikler tamamlansa, kazanan iki aday, sınava girecek ilk 20 kişi içerisine bile giremiyor.”

TÜM ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ

Komisyon'un tüm üyeleri, skandala tepki gösterdi ve konuyu YÖK'e iletmeye karar verdi. AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, “Rektör Bey nerede olursa olsun buraya gelemez, bu şeyi savunamaz. Bunu savunacak bir yüzü olacağını zannetmiyorum” dedi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bide ilahiyatçıymış rektör arkadaş Allahtan kokmayan kuldan utanmayan arsızlık satekarlık yapan birisin yetiştirdiği ilahiyatçılar inşallah iyi çıkar gerçi öğrenci çocukların bi günahı yok ama naparsın işte insan kızınca kızıyo bide aklıma takılan yıllar boyu bu sınavda oğlunun yerine o işe girecek adamın yerine maaş almış ortaya çıkmazsa yıllarcada almaya devam edecekti biz kursağımızdan cahilken kursağımızdan aram geçmesin diye uğraşırken bunlar güya din adamı olupta nasıl böyle hoyratça harama bulaşıyorlar kocaman oha oluyorum modundayım ALLAH ıslah etsin ne deyim
ALLAH SİZLERDEN KURTARSIN BU ÜLKEYİ...YETTİNİZ ARTIK..
ye kürküm ye topunuzun allah belasını versin
Yeni turkiyede siradan bir uygulama. Tersi olsa sasardim. Birde akpliler elestiriyor alin rektoru gorevden derhal elinizi tutan mi var. Siz istedikten sonra ailesiyle bile hapse atabilirsiniz
Biz aylarca yardırırken, torpille Milletin dıdısının dıdısı girdiği üniversitelere dekanın oğlu girmiş çok mu? Bunlar normal şeyler ülkemizde arkadaşlar, lütfen büyütmeyin meclis gündemine falan getirmeyin.
o elenen adayların ben iddia ediyorum 25 taneside al birini vur ötekine gurubundandır. hangisi atanırsa atansın sonuç aynıdır. gerçekten elenen kişi sayısı aslında bir elin parmak sayısını geçmez.
sadece bu durum olsa iyi.yüzbinlerce kişi fetöden dolayı işten çıkarıldı.yerlerine akp'liler işe kondu.ne rüşvetler paralar döndü.chp bunlarla uğraşacağına gidip hdp ile pkk ile uzlaşma sağlıyor.buda işin başka kötü tarafı
Bence kamu denetçisi Arif dülger i görevden alırlar. Vy senmisin bu işi çıkaran
Patişahım Çok Yaşa.Yaşasın Adalet
diğer torpilleri de söylesen mynet! cemmat dönemi polislik memurluk öğretmenlik zabıt katipliği savcı hakim şuan da pek farkı yok. asgari ücret le köle gibi çalışmak için akp üyeliği felan filan bilmem ne uzar gider. elbet bir gün harunlar gelir. gelmese de ölelim napalım
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