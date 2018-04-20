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Rektör Akgül, Bişkek’te Uluslararası Orta Asya Sempozyumuna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Kırgızistan Diplomasi Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenen I.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Kırgızistan Diplomasi Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenen I. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu başladı.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te “Göç, Yoksulluk ve Kimlik” temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye ve Kırgızistan Cumhuriyeti büyükelçilik temsilcileri, protokol üyeleri, üniversite yetkilileri, bilim insanları, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı. Ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başlayan sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, "Şefkati, merhameti, paylaşmayı, yardımı ve kendi ayakları üstünde durup insanların kendi topraklarında yaşamasını sağlamak; elinde olanın ihtiyacı olana yapacağı görev ve Allah rızası için kazanmanın en güzel yoludur" dedi.
Rektör Balcı, konuşmasının devamında, 800 milyar dolar gayri safi milli hasılası olan Türkiye’nin, yılda 4 milyar dolar yardım yaparak nüfusuna oranla dünyada birinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

"Göç ile birlikte farklı toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimler yaşanmaktadır"
Sempozyumda konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de, göçün yüzyıllardır savaşlar, iklim değişiklikleri, ticaret gibi nedenlerle insanların hayatlarını etkileyen bir olgu olageldiğini ifade ederek, "İnsanların yaşadıkları mekanı bırakıp başka bir yere yerleşmeleri sadece bir yer değiştirme olayı değildir. Gidenleri etkilemekle kalmayan, gidilen yeri dönüştüren, ilişkileri değiştiren, insanı ve vicdanı hedef alarak dışlama/kabullenme gibi psikososyal ikilemleri ortaya çıkaran ve pek çok yönüyle ele alınması gereken bir olgudur. Ancak gerek son yıllarda gündemde olan ve savaşla şekillenen göç süreçleri, gerekse ekonomik nedenlerle yapılan göçler, hem göçmenleri hem de göç edilen sosyo ekonomik yapıyı olumsuz olarak etkilemektedir" dedi.
Rektör Akgül, "Göç ile birlikte farklı toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler kimi zaman yeni devletlerin, yeni kültürlerin ortaya çıkmasına sebep olmakta; kimi zaman farklı iki kültür için birleşme zemini oluşturmaktadır. Dolayısıyla çok kültürlülüğü, çok kimlikliliği kısaca çoklu bir toplumsal gelişme sürecini de başlatmaktadır. Göç süreci, psikososyal ve ekonomik etkilerinden dolayı farklı boyutlarıyla ele alınması ve dikkatle yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu bağlamda sürecin temel objesinin insan olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, sempozyum ana teması ’Göç, Yoksulluk ve Kimlik’ olarak belirlenmiştir. Sempozyum programındaki bildiri başlıkları incelendiğinde sempozyumun kendisinden beklenilen faydayı sağlayabileceği görülmektedir. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu’nun tüm katılımcılara faydalı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sempozyum üç gün boyunca devam edecek
Sempozyumda açılış töreninin ardından bildirilerin sunulacağı oturumlara geçildi. ’Küreselleşme, Göç, Kimlik, Yoksulluk, Ulus-Devlet, Ekonomi, Entegrasyon, Eğitim, Din, Güvenlik, Politik Koşullar, Sosyal Yapı, Büyüme, Yenilik, Sanayileşme ve Kalkınma’, temalarını içeren sempozyum üç gün boyunca devam edecek. Türkiye ve Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden bilim insanları ve araştırmacıları bir araya getiren sempozyuma Karaman’dan da önemli sayıda katılım gerçekleşti. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de ev sahibi üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ve Rektör Yardımcısı Anvarbek Mokeev tarafından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde ağırlandı.

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