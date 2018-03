Rektör Alkan Kargı MYO Yerleşkesi’nde incelemelerde bulundu

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kargı Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Genel Sekreter Erdal Kanık ile birlikte Kargı Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Meslek Yüksek Okulu binasının tadilatının tamamlanmasının ardından ilk kez ziyaret eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkanı, Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenciler çiçeklerle karşıladı.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, A Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Kargı Yüksek Öğrenim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atilla Yılmazer, dernek kurucusu Hacıgen Kökmert ve öğrenciler tarafından karşılanan Rektör Alkan binayı gezerek incelemelerde bulundu. Meslek Yüksek Okulu binasını gezen Rektör Alkan tespit ettiği eksikliklerinde tamamlanması talimatını verdi.

Rektör Reha Metin Alkan daha sonra öğrencilerle kantinde bir araya geldi. Kargı yerleşkesinde önemli ölçüde bir gelişimin olduğunu belirten Alkan, bundan sonraki süreçte desteklerin artarak devam edeceğini belirterek, bu noktada vermiş olduğu desteklerden dolayı Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hitit Üniversitesinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler veren Alkan, “Hitit Üniversitesi 8000 öğrenciye sahipken, şuan Tıp Fakültesi olarak Antartika’ya gidip projeler yapabilen, dünyanın hemen her tarafında farklı çalışmalar yapabilen ve adından övgüyle bahsettiren bir üniversite haline geldi” diyerek Meslek Yüksekk Okulları’nın önemine değindi. Cumhurbaşkanımızın 2017-2018 Akademik ylılı açılış töreni konuşmasındaki 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarında gerekli olan ara eleman olarak nitelendirilen teknik eleman yetiştirilmesi konusundaki talebine dikkat çeken Rektör Alkan, öğrencilere seslenerek “Eğer Meslek Yüksekokullarının içi doldurulursa, doğru bir eğitim alırsanız, alanınızla ilgili eksiklikleri giderirseniz anında istihdam edilebileceğiniz alanlar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hiçbir mazeret başarının yerini almıyor. Eksikliklerinizi gidermek zorundasınız” dedi.

Alkan, öğrencilere Kargı ile iç içe olarak ortak çalışmalar gerçekleştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak öğrenci kulüpleri aracılığıyla pek çok etkinlik gerçekleştirebileceklerinin de altını çizdi.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen de üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, Rektör Alkan’a “Hitit Üniversitesi’nin çok kısa süre içerisinde belirli bir seviyeye ulaşmasında sizin payınızın çok büyük olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Şen Kargı Meslek Yüksek Okulu’nun, başından beri Rektör Reha Metin Alkan, üniversite hocaları, dernek başkanları, dernek yönetimleri ve herkesin gayretiyle elbirliğiyle bu seviyeye geldiğini söyledi.

Önümüzdeki yıl okulun daha iyi seviyede olacağını belirten Başkan Şen, ‘’Seneye daha iyi bir seviyede olacağız inşallah. Bir yurt sorunu var. Onunla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl sizlerin daha rahat mekanlarda kalmasını sağlayacağız. Hiçbir zaman sizlerin üzerinden desteğimiz çekmeyeceğimize söz veriyoruz. Sizler bizim evladımızsınız, her zamanda evladımız olarak görüyoruz. Her türlü sorununuzla da ilgilenmeye hazırız. Ben belediye başkanlığı yaptığım dört yıllık süre içerisinde makamımın kapısını hiç kapatmadım. Randevu almadan herkes gelebilir. Sizlerde geliyorsunuz ve gelebilirsiniz’’ ifadelerini kullandı..

Kargı Yüksek Öğrenim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir ise yüksek okulun Kargı’ya kazandırılmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, l‘’Bu süreçte Belediye Başkanımız ile çalışmaktan onur duydum’’ diye konuştu.

Özdemir; ‘’Şuanda mevcut dernek başkanlığını Atilla Yılmazer yapmaktadır. Onun aktif yapısıyla bu konuda faydalı olacağına inanarak kendisine görevi devir ettim. Görevi devir ettik diye çalışmalardan geri durmadık. Her zaman istişare halinde olarak bir adım gerisinde desteğimizi sürdürüyoruz. Bu arada rektörümüzün çalışmalarını daha ileriye dönük bekliyoruz. Şuanda iki bölümümüz var, inşallah İki bölüm daha açmak nasip olur. Beklentimiz bu yönde. Bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız’’ diye konuştu.