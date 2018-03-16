Rektör ataması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.