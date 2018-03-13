Rektör Bağ’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Rektör Bağ, insanların doğumlarından itibaren kazandıkları yaşam hakkının tahsis edilmesi, görevlerini gece gündüz demeden laikiyle yapmaya çalışan sağlık çalışanları tarafından sağlandığını hatırlatarak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bilimsel alanda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte tıp alanında her geçen gün yeni teknik ve tedavi yöntemleri geliştirilmeye devam etmektedir. Böylelikle bireylerin yaşam standartları yükselmekte, hastaların tedavi olanakları da artmaktadır. Vatandaşlara sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması için ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her köşesinde değerli sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindedir. Pamukkale Üniversitesi ailesi olarak bizler, diğer bilimsel alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekle birlikte iline, bölgesine ve ülkesine nitelikli sağlık hizmeti verebilmek adına Pamukkale Üniversitesi Hastanelerimizde farklı bölüm ve ünitelerde alanında yetkin sağlık çalışanlarımız ile sağlık hizmeti ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, kendilerine bu kutsal görevlerinde başarılar dilerim.”