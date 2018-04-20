Rektör Bağlı, Turizm Araştırma Enstitüsü müjdesi verdi

Rektör Bağlı’dan Turizm Araştırma Enstitüsü Müjdesi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya Bölgesinin her alanda daha fazla tanıtılması için üniversite olarak üstlerine düşen görevin farkında olduklarını ve bu amaç doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Bağlı ayrıca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde ‘Turizm Araştırma Enstitüsü’ kurulacağı müjdesini verdi. Üniversitede turizmle ilgili gerçekleştirilen çalışmaları çok büyük heyecanla takip eden bir Rektör olduğunu ifade eden Bağlı, “Bizim bu coğrafyanın en büyük rekabet üstünlük alanı sadece Türkiye için değil, dünya için turizm. Ülkemizin ciddi anlamda hem tanıtımda, hem ülkemizde ilgili zaman zaman ortaya çıkan husus algılarını bertaraf eden inanılmaz bir işlev gören bir sektör. Bu anlamda bugün aramızda bulunan KAPTİD Başkanı Yakup beye de çok teşekkür ediyorum. Zira biz ülke olarak çoğu zaman inanılmaz işler yapıyoruz. Ülkemizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerinin tanıtımında ve başka birisine anlatma konusunda çok yeterli olduğumuz söylenemez. Bu anlamda turizmcilerimizin büyük bir görev icra ettiklerini şahsen bilen ve şahit olan biri olarak bunu dile getiriyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Turizm Fakültesinin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde kurulan ilk fakülte olduğuna dikkat çeken Bağlı, Turizm Fakültesinin şu anda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmekte olduğunu ve en büyük amaçlarının yeni vizyonla turizmde dünyada söz sahibi olacak bir fakülte haline getirmek için gerek Rektörlük ve gerekse Turizm Fakültesi ile büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Rektör Bağlı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversite olarak YÖK’e üniversitemiz bünyesinde bir ‘Turizm Araştırma Enstitüsü’ kurulması teklifinde bulunduk. Kendilerine sunduğumuz argümanların güçlü olması ve kendilerinde buna ikna olmasıyla nedeniyle inşallah en kısa sürede üniversitemiz bünyesinde ‘Turizm Araştırma Enstitüsü’ kuruluyor. Burada başlı başına turizm alanında çeşitli akademik çalışmaların yapılabildiği ve çeşitli projelerin yürütülebildiği bir faaliyeti de gerçekleştirmek istiyoruz. NEVÜ olarak sektör-üniversite işbirliğini ciddi anlamda önemsiyoruz ve üniversitemizin yaptığı faaliyetleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirme gayretleri içerisindeyiz.”

Anadolu coğrafyasının dünyanın hiçbir tarafında benzerinin görülemeyeceği bir coğrafya olduğunu belirten Rektör Bağlı, “Biz bu coğrafya üzerindeki olağan üstü güzellikleri sadece bir turizm için tanıtıldığı düşünmemeliyiz. Ülkemizin tarihi, kültürü, sahip olduğu temel değerlerin tanıtımında da bir atlama taşı olduğunun görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben doğuyu, batıyı, kuzeyi ve güneyi gören biri olarak ve bilgi kuramıyla ilgilenen biri olarak söyleyebilirim ki, dünyada bilim kuramında büyük bir kriz var. Bu krizin aşılmasında kayıp hafıza Türkiye’dir. Eğer biz bu kayıp hafızanın gerektirdiği şekilde tutum ve davranışta sergilemez isek, bütün dünyanın ciddi anlamda bir krizle karşılaşmasına giden yola ne yazık ki biz de katkıda bulunmuş oluruz. Ama aksini yaparsak, temel yüksek ahlaki prensiplerin ve ilkelerin ve aynı zamanda da günümüz dünyasının aradığı bir dikte yaşamayla ilgili temel siyasal projenin icat edilmesi veyahut da bunun nasıl bir şey olduğunun bulunmasında kayıp hafızanın Anadolu’nun olduğunu, Anadolu’nun da burası olduğunu bilmenizi istiyorum. Zira sorumluluğumuz bu açıdan çok büyüktür, bu gereğini yapmak için NEVÜ olarak katkıda bulunmaya her zaman hazırız. Bu vesileyle siz değerli katılımcılarımıza bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederken, bu panelin gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.