Rektör Bağlı, Turizm Araştırma Enstitüsü müjdesi verdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) 15-20 Nisan Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, ‘1. Kapadokya Turizm Haftası Paneli: Turizmde Yeni Vizyon’ konulu panel düzenledi.
NEVÜ Turizm Fakültesi ve Nevşehir Valiliği işbirliğinde üniversite Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, sektör temsilcileri, üniversite personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Rektör Bağlı’dan Turizm Araştırma Enstitüsü Müjdesi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya Bölgesinin her alanda daha fazla tanıtılması için üniversite olarak üstlerine düşen görevin farkında olduklarını ve bu amaç doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Bağlı ayrıca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde ‘Turizm Araştırma Enstitüsü’ kurulacağı müjdesini verdi.
Üniversitede turizmle ilgili gerçekleştirilen çalışmaları çok büyük heyecanla takip eden bir Rektör olduğunu ifade eden Bağlı, “Bizim bu coğrafyanın en büyük rekabet üstünlük alanı sadece Türkiye için değil, dünya için turizm. Ülkemizin ciddi anlamda hem tanıtımda, hem ülkemizde ilgili zaman zaman ortaya çıkan husus algılarını bertaraf eden inanılmaz bir işlev gören bir sektör. Bu anlamda bugün aramızda bulunan KAPTİD Başkanı Yakup beye de çok teşekkür ediyorum. Zira biz ülke olarak çoğu zaman inanılmaz işler yapıyoruz. Ülkemizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerinin tanıtımında ve başka birisine anlatma konusunda çok yeterli olduğumuz söylenemez. Bu anlamda turizmcilerimizin büyük bir görev icra ettiklerini şahsen bilen ve şahit olan biri olarak bunu dile getiriyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Turizm Fakültesinin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde kurulan ilk fakülte olduğuna dikkat çeken Bağlı, Turizm Fakültesinin şu anda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmekte olduğunu ve en büyük amaçlarının yeni vizyonla turizmde dünyada söz sahibi olacak bir fakülte haline getirmek için gerek Rektörlük ve gerekse Turizm Fakültesi ile büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi.
Rektör Bağlı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üniversite olarak YÖK’e üniversitemiz bünyesinde bir ‘Turizm Araştırma Enstitüsü’ kurulması teklifinde bulunduk. Kendilerine sunduğumuz argümanların güçlü olması ve kendilerinde buna ikna olmasıyla nedeniyle inşallah en kısa sürede üniversitemiz bünyesinde ‘Turizm Araştırma Enstitüsü’ kuruluyor. Burada başlı başına turizm alanında çeşitli akademik çalışmaların yapılabildiği ve çeşitli projelerin yürütülebildiği bir faaliyeti de gerçekleştirmek istiyoruz. NEVÜ olarak sektör-üniversite işbirliğini ciddi anlamda önemsiyoruz ve üniversitemizin yaptığı faaliyetleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirme gayretleri içerisindeyiz.”
Anadolu coğrafyasının dünyanın hiçbir tarafında benzerinin görülemeyeceği bir coğrafya olduğunu belirten Rektör Bağlı, “Biz bu coğrafya üzerindeki olağan üstü güzellikleri sadece bir turizm için tanıtıldığı düşünmemeliyiz. Ülkemizin tarihi, kültürü, sahip olduğu temel değerlerin tanıtımında da bir atlama taşı olduğunun görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben doğuyu, batıyı, kuzeyi ve güneyi gören biri olarak ve bilgi kuramıyla ilgilenen biri olarak söyleyebilirim ki, dünyada bilim kuramında büyük bir kriz var. Bu krizin aşılmasında kayıp hafıza Türkiye’dir. Eğer biz bu kayıp hafızanın gerektirdiği şekilde tutum ve davranışta sergilemez isek, bütün dünyanın ciddi anlamda bir krizle karşılaşmasına giden yola ne yazık ki biz de katkıda bulunmuş oluruz. Ama aksini yaparsak, temel yüksek ahlaki prensiplerin ve ilkelerin ve aynı zamanda da günümüz dünyasının aradığı bir dikte yaşamayla ilgili temel siyasal projenin icat edilmesi veyahut da bunun nasıl bir şey olduğunun bulunmasında kayıp hafızanın Anadolu’nun olduğunu, Anadolu’nun da burası olduğunu bilmenizi istiyorum. Zira sorumluluğumuz bu açıdan çok büyüktür, bu gereğini yapmak için NEVÜ olarak katkıda bulunmaya her zaman hazırız. Bu vesileyle siz değerli katılımcılarımıza bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederken, bu panelin gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Rektör Bağlı konuşmasının ardından moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın’ın yaptığı ‘1. Kapadokya Turizm Haftası Paneli: Turizmde Yeni Vizyon’na geçildi.
Panele konuşmacı olarak katılan; İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Saldamlı ‘Endüstri 4.0 ve Turizm İlişkisi’ konulu sunumu yaptı. Akıllı sistemlerin ve dijital teknolojinin gelecekte turizmde neleri değiştirebileceğine değindi. ; İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Derman Küçükaltan ‘Yeni Turist Davranışları ve Eğilimleri’ konulu sunumu yaptı. Dünyada nüfus yapısının değişmekte olduğuna, globalleşme ve yöreselleşme ilişkisine dair konuştu. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cüneyt Sadıç’da ‘Destinasyon Yönetimi ve Pazarlamasında Medya’ konulu sunumu yaptı. Destinasyon yönetimi, destinasyon pazarlaması ve medya hakkında kısaca bilgi verdi ve medyanın destinasyon yönetimi ve pazarlamasındaki önemine vurgu yaptı. Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya ise ‘Dünyada Değişen Otelcilik Endüstrisi’ başlıklı sunumu yaptı. Otelcilikte yeni eğilimler, otel müşterilerinin tercihlerindeki değişimler konusunda bilgi verdi.
Panel katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından, panelistlere plaket takdimi ile son buldu.
Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı
Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!
AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?
Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler
Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
ABD'den Rusya iddiası: Füzeleri gördüğü halde angaje olmadı
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum