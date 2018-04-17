Rektör Bilgiç KÜSİ İl Heyetini konuk etti

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Heyeti; Samsun genelinde yaptıkları çalışmalar, bu yönde kat edilen mesafe ve bu doğrultuda atılacak adımlara ilişkin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile fikir ve görüş alışverişinde bulundular.

Rektörlük makamındaki ziyarete; Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy ve aynı kurumdan Ali Kemal Kara, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, KÜSİ İl Temsilcisi ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naci Kurgan, Samsun Teknopark Müdürü Buğra Çolak ile OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş katıldı.

“OMÜ sanayi ve reel sektörün her zaman hizmetinde”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Bilgiç, üniversitenin akademik personeli ile OMÜ araştırma merkezleri ve birim laboratuvarlarının, her zaman sanayi ve sektörün hizmetinde olacağının altını çizdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da hazırlanacak üniversite-sanayi iş birliği projelerinde akademik dokunuşun gerekliliğine dikkat çekerek, bu sürece OMÜ olarak daha fazla akademisyeni katmaya gayret gösterdiklerini ve Samsun Teknopark ve OMÜ TTO olarak desteklerinin süreceğini belirtti.